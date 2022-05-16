Emekliye Hemen Ödeme, Kimlik Kartı ile 10 bin Lira Alabilirsiniz… Emeklilere son dakika haberi! Emekli olan hemen alabilecek. Gelişmeler emekliler tarafından merak ediliyor. Detaylar haberimizde… Emeklilere son dakikada müjdeli haber geldi. Emekli vatandaşa hemen ödeme yapılacak. Emekliler bu gelişmeleri merak ile takip ediyor. İşte emeklilerin merak ettiği konuların detayları…

Emekli olan vatandaşlar bu habere kitlendi. Emekli vatandaşa anında 10 bin lira ödeme yapılacak. Bu kampanyadan faydalanabilmek için emekli maaşlarını kendi bankalarından almaları durumunda gerçekleşecek. Uygun faiz oranlarının kullanıldığı bu kampanyada emekliler için her hangi bir şart aranmıyor. Kimliksiz olarak bankaya gitmeden de alınabilecek.

Kamu bankalarının yanı sıra özel bankalarında uygulamaya koyduğu kredi kampanyasında başvuran kişilere onay verilecek. Bu imkândan faydalanmak isteyen emekli vatandaşlar, belli şartlar dâhilinde krediyi hemen kullanabilecek. Fakat faydalanabilmek için emekli maaşlarını aldıkları bankanın kredisini kullanabilecek.

Hangi Bankalar Emekliye Ödeme Yapacak?

Emekli olan vatandaşlar uygulamaya koyulan krediyi alabilmeleri için maaşların aldıkları bankaya başvuru yapmaları gerekir. Şayet farklı bankadan maaş alınıyorsa kredi kullanım söz konusu değildir. 36 ay vadeye dayanan ödeme koşullarında ilk ödemede 3 aylık bir erteleme söz konusu. Kredi başvurusunda bulanan emekli vatandaşlarda icralık veya avukatlık durumu söz konusu ise bu durumda onay verilmeyecek.

Emekli olan vatandaşlara yönelik uygulamaya koyulan kampanya kapsamında olan Ziraat Bankası, emekli maaşını bu bankadan alan kişilere hemen ödeme yapıyor. Daha önce Ziraat Bankası’ndan kredi alınmış ise yine de kredi imkânı sunuluyor. İlgili bankadan maaş alındığında banka kredi notuna göre onay verecek.

Emekli Vatandaşlara Şekerbank’tan 10 Bin Lira Tutarlı Kredi…

Emekli vatandaşların acil ihtiyaçlarında başvuru gerçekleştirmeden kredi kullanma imkânı sunuyor. Acil ihtiyaç söz konusu olduğunda 10 bin lira tutarındaki krediye katılım sağlamak isteyenler, belli şartları yerine getirerek bu krediyi kullanabilecek. Şekerbank’dan kredi almak isteyen vatandaşlara, maaşların kendi bankalarından almaları koşulu ile borçlarını kapatmak için kredi kullanabilecek. Başvuruda bulunmak isteyen kişiler şubelere giderek ya da internet ortamından gerekli başvurularını yapabilirler.