Ziraat Bankasından Emeklilere 750 TL’ye Varan Promosyon Haberi: Emekliler artık istediği bankadan emekli maaşını alabiliyor. Bankalar da yeni müşteri edinmek ve emeklileri kendilerine çekmek için birçok avantaj sunuyor. Uygun kredi faizleri, mobil hatlarda avantajlar, para gönderme işlemlerinde ücret almaması gibi avantajların yanında sunduğu avantajlardan birisi de emekli promosyonu oluyor. Bankalar 3 yıl kalma sözü vermeniz durumunda size emekli promosyonu adı altında peşin ödeme yapıyor. Ziraat bankası da aldığınız maaş miktarına göre 750TL’ye varan promosyon ödemeleri gerçekleştiriyor.

Maaş Miktarınıza Göre Promosyon:

Ziraat bankası diğer bankalarda da olduğu gibi aldığınız maaş miktarına göre promosyon ödemesi gerçekleştiriyor. Aldığınız maaş miktarına göre promosyon ödemeleri şu şekilde gerçekleşiyor;

l Eğer maaşımız 1.500 TL’nin altında ise size 3 yıl kalma sözünüze 500 TL veriyor. l Eğer maaşınız 1.500 TL ile 2500 TL arasında ise yine 3 yıl kalma sözünüze 625 TL veriyor. l Eğer maaşınız 2500 TL’nin üzerinde ise bu durumda yine 3 yıl kalma sözünüze 750 TL tutarında ödeme yapıyor.

Kolay Başvuru:

Bankaya emekli maaşınızı taşıdıktan sonra şubeler, internet şubesi, Ziraat Mobil, ATM’ler, SMS ve Müşteri iletişim merkezi üzerinden başvuru yapılabiliyor. Bunun yanında 4757’ye PRO yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı yazdıktan sonra SMS göndererek de başvuru yapabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde 0850 220 00 00 numaralı müşteri iletişim merkezi üzerinden de gerekli olan bilgileri alabiliyor ve promosyon başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Başvurunuzu yapıp bankadan 3 yıl boyunca emekli maaşınızı almaya söz verdikten sonra promosyon ödemesi anında hesabınıza yatırılıyor. Daha sonrasında 3 yıl sonra farklı bir bankaya geçebilir veya aynı bankada kalarak yine promosyon ödemenizi alabilirsiniz.

3 Yıl Kalma Sözü Gerekiyor

Bankalardan emekli promosyonu almak için 3 yıl boyunca aynı bankadan emekli maaşınızı almanıza söz vermeniz gerekiyor. Söz verip gerekli belgeleri onayladıktan sonra emekli promosyonunuzu anında alabiliyorsunuz. Bu süreçte 3 yıl boyunca farklı bir bankaya emekli maaşınızı taşımamanız gerekiyor. Söz verdiğiniz bankada en az 3 yıl kalmanız gerekiyor. Aksi halde promosyon ödemesi geri alınabiliyor ve cezai işlem uygulanabiliyor.