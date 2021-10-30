Emekliye Müjde: 4000 TL Ödemeye Onay Verildi, Hesaplara Yatmaya Başladı!

Emekliler için önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. 4.000 TL’ye kadar ödeme yapılacağının duyurulması ile beraber emekliler, bankalara olan taleplerini arttırdı. Bu ödeme koşulu ise yalnızca emekli maaşını ilgili bankadan alanlar için geçerli olacak. Emeklilere özel olarak duyurulan bu kampanya için kredi ya da kredi kartı değil, kredili mevduat hesabı üzerinden şahsi banka hesaplarına artı para yüklenmesi şeklinde olacak ve bu destekten yararlanılabilecek.

Ziraat Bankası ve 4.000 TL ödeme

Ziraat Bankası aracılığı ile emekli olan ve emekli maaşı alan kişilere, 4.000 TL'ye kadar olan bir tutarda bekleme olmadan ödeme yapılacak. Ziraat Bankası, söz konusu bu duyuru ile beraber bu banka üzerinden emekli olan kişilere 4.000 TL'lik artı para verileceğini resmen açıkladı. 4000 TL'ye kadar olarak alınacak para emekli maaşların Ziraat Bankası üzerinden temin edilmesi durumunda kullanıma açık olabilecek.

Ziraat Bankası’ndan emekli maaşı alanlar 4 bin TL artı paranın haricinde 750 TL’ye kadar emekli uygulaması promosyonu da alabilmektedir. Ziraat Bankası’ndan emekli olanlar 300 Bin TL'ye varan oranda ise aynı gün istedikleri durumda emeklilere özel kredi de kullanabileceklerdir.

Denizbank Üzerinden Emekliye 4.000 TL Hesap Ödemesi...

Denizbank’tan emekli maaşı alanlar kurtaran hesap adı altında talep ederek emekli maaşı aldıkları banka hesabı üzerinden, artı para uygulaması ile 4.000 TL alabilirler. Söz konusu artı para aldığında banka talep edenlere zaman geçmeden sonuç verecek, bu sayede onaylanan para emekli maaş hesabı üzerinde artı para görünecek.

Şekerbank’tan Emekli Vatandaşlara 4.000 TL Artı Para...

Şekerbank üzerinden maaş alan kişilerde 4 bin TL'ye varan tutarda artı para alabilme imkanları vardır. Emekli vatandaşlar 4 bin TL'ye varan tutarda alınan ve son dakika duyurulan artı para ile beraber Şekerbank başvuran kişilere zaman kaybetmeden hızlıca sonuç bilgisi verilecek ve de onaylanan para tutarı talep edenlerin kendi emekli maaş hesapları üzerinden banka hesaplarına yatırılacak. 4 bin TL’lik tutardaki artı para başvuru sonrasında hesaplara yattıktan sonra bu para ile de istenildiği gibi işlem yapılabilecek, paranın ödemeleri için de internet üzerinden çeşitli araçlarla ödemeler yapılabilecektir.