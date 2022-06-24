Ziraat Bankası'ndan Bütün Emekliler İçin Açıklama Geldi! 12 ay Süresince Sadece 45 Türk Lirası Olacak

Ziraat Bankası'ndan maaş alan emekliler Türk Telekom'dan Yurtiçi her yöne olacak şekilde 750 dakika ve beraberinde 750 mesaj hakkı verilecek. Ayrıca 5 GB cepten internet Türk Telekom mobil hatları ile sınırsız bir şekilde konuşma tarifesine 12 ay olacak şekilde sadece 45 TL'ye sahip olunacak.

Ziraat Bankası'nı Sunmuş Olduğu Kampanya Detayları

Kampanya kapsamında sunulmuş olan aylık sabit ücret indiriminden faydalanabilmek için Ziraat emekli tarifesinden yararlanan ve Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı almış olan müşterilerin yaması gereken. Söz konusu hatlarından Ziraat boşluk Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını yazdıktan sonra Türk Telekom'a ait olan 55 55'e kısa mesaj gönderimi yapmaları gerekiyor. Daha sonra Türk Telekom Müşteri hizmetlerini arayarak sunulmuş olan kampanyaya katılım sağlamaları gereklidir.

Ziraat emekli tarifesi kapsamı içinde Yurtiçi her yöne 750 dakika konuşma hakkı veriliyor. Ayrıca 750 mesaj hakkı ve beraberinde 5 GB cepten internet kullanım şansı bulunuyor. Türk Telekom mobil hatları ile sınırsız bir şekilde konuşma hakkı da olan kampanyada tarifenin taahhütsüz aylık ücreti sadece 75 TL olacak.

Türk Telekom faturalı tarifelerden geçiş yapan müşteriler için ise KDV ve özel iletişim vergisi dahil olmak şartı ile 90 Türk lirasıdır. Sunulmuş olan kampanya kapsamı dahilinde aylık olarak sabit tarife ücretleri üzerinden 30 Türk Lirası indirim uygulanmasına gidiliyor.

Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı tahsil eden ve yeni hat tesisi numara taşıma ya da faturasız Türk Telekom tarifelerinden geçiş yapılması ile sadece 45 TL ücret ödeyecek. Bundan yararlanabilmek için bir de 12 fatura dönemi süresi boyunca Ziraat emekli tarifesinde kalma sözü verecek.

12 Ay taahhüt Verilecek

Emeklinin artısı Ziraat’ te Türk Telekom kampanyasına katılmış olan müşteriler 12 ay boyunca alakalı fatura tarifesinde kalacaklarına dair taahhüt vermiş olacaklar. Bu taahhüt bitimine kadar kampanyanın tüm faydalarından yararlanılması söz konusu olacaktır.

Hattın iptali olması halinde ya da abonenin faturalı hattan ön ödemeli hatta geçiş yapması durumunda kampanya kapsamında verilmiş olan aylık ücret indirimi alakalı fatura dönemi sonunda iptal edilecektir. Kampanyaya dahil olmak isteyen müşterilerin 12 ay taahhüt vermesi gereklidir. 12 ayın sonrasında müşterinin yeniden taahhüt vermesi ve emekli maaş ödemesini halen Ziraat Bankası'ndan tahsil etmesi halinde kampanya devamı söz konusu olacaktır.

Sunulmuş olan kampanya kapsamında belirtilmiş olan tarifeye numara taşıma yeni hat tesisi Türk Telekom tarafından sunulur. Faturasız tarifelerden geçiş yoluyla kayıt olan Türk Telekom haricinde başka bir operatöre numara taşıma hat iptali faturalı hattan faturasız hatta geçiş halinde düzenlenecektir. Bu faturaya söz konusu fatura dönemindeki tarife kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılır. Tarifenin içinde tüm yararların bitmesi söz konusu ise alakalı döneme ait kampanya kapsamında verilmiş olan tarife aylık ücret indiriminin tamamı bitmelidir. Aksi takdir de tarife aylık ücretinin gün ile orantılı kısmı oranında kampanya indirimi yansıtılmış olacaktır.