Ziraat Bankasından Bir Yenilik Daha! Bankkart’ı Olanlar Yine Kazanıyor! Hem Uçuyor Hem Para KAZANIYORSUNUZ! Şimdi Uçak Bileti Alana Bankkart Lira Hediye!

Ziraat Bankası müşterisi yine bir adım önde oluyor. Bu banka müşterilerine sürekli güncel fırsatlar sunuyor. Şimdi ise bambaşka bir kampanya daha başlattı. Eğer ki Ziraat Bankasına ait Bankkart ile uçak bileti alırsan banka sana Bankkart Lira hediye ediyor. Uçakla seyahat eden kişilere büyük fırsat! Bir yere seyahat mi etmen gerekiyor! Tek tahmin gereken biletini ziraat bankasına ait olan kartınla al ve kazan!

Ziraat Bankası Açıklama Yaptı! Uçak Biletini Ziraat Bankasına Ait Kart ile Alan Müşterilerine Hediye Lira Veriyor!

Ziraat Bankası Bankkart ile yapılan kampanyayı açıkladı. Ziraat Bankası müşterisi isen bu haber seni de ilgilendiriyor. Bankkart sahibi olan kazandırıyor. Bu kartla uçak bileti alan tüm müşterilere yine aynı karta Bankkart Lira hediye gelecek. Ziraat Bankasının kendisine ait olan web sitesinin duyurular bölümünden açıklanan kampanyanın detayları konusunda da yine siteden bakılarak daha iyi bilgi sahibi olunabilir.

Sektöründe eski ve öncü bir pozisyonuna sahip Ziraat Bankası müşterisi olan herkese eğer Bankkart’ınız varsa uçak biletini onunla alın. Çünkü Bankkart kullanıcıları uçak biletlerini bu kartla aldıklarında güvenilir hizmetin adresi olan bakanız size 100 TL Bankkart Lira hediye ediyor. Üstelik başvuru şartı yok talep etmek yok. Hediye Bankkart Liranızı hesabınızda bilin.

Ziraat Bankasından Kampanya İle İlgili Resmi Açıklama Şu Şekilde

Uçak bileti alarak dahil olunacak kampanyaya katılım sağlamak için bileti almadan bunun yapılması gerekiyor. Kampanya katılım süresi 17 Ekim 2022- 17 Kasım 2022 tarihleri arasını kapsamaktadır. Şubeye gitmeden bankkart.com.tr ya da Bankkart Mobil uygulaması üzerinden katılım işlemi gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda bilet almanın da dışında havayollarına ait firmalar ve o civardaki firmalar eğer ki Ziraat Bankasınin üye işyerleri içerisinde ise, bilet satış noktaları, internet siteleri ve benzerleri gibi yerlerden Bankkart ile bir defada yapılan 1.000 TL ve üstü alışverislerde 100 TL Bankkart Lira kazanabilirsiniz.