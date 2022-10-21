TC kimlik numarası son hanesi 0-2-8 olanlara 90.000 TL ödeme oldu!

Tc Kimlik numaranız üzerinden yapacağınız başvurularda, QNB Finansbank tarafından sizlere detaylı olarak yeni bir kredi paketi hazırlandı ve kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte 90000 TL'ye kadar kredi ödemesi verileceği açıklandı. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında kredi kullanacak olan kişilere hızlı bir şekilde aynı gün içinde işlemleri gerçekleştirerek, kredi işlemleri yapılacak, onaylanan Krediler hesaplarına yatırılarak, aynı gün içinde kullandırılacaktır.

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 24 ay vadeli, bu kredi kampanyalarına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden cep telefonları aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunu hemen kısa mesaj atarak yapabilmektedir. QNB Finansbank üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1500 üzerinde olması gerekiyor. Banka kredi puanı uygun olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden de işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilir ve onaylanan kredileri de yine aynı gün içinde hesaplarına yatırarak da kullanabilmektedir.

En yakın banka şubesi üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar aracılığıyla, böylelikle ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara banka şartlarına uygun olmaları durumunda kredi işlemlere hemen aynı gün içinde ödenmektedir. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında kredi başvurularını kimlik numaraları üzerinden yapacak olan vatandaşlar, kimlik numarasını yazarak, 50 30 numarasına mesaj göndermesi durumunda ihtiyaç kredisi kullanabilir. En yakın banka şubesi üzerinden de işlemlerinizi yapabileceğiniz kampanyalar dahilinde kredi işlemlerinizi yapabileceğiniz bu hizmetler de hızlı bir şekilde sonuç alabilecek ve onaylanan kredileri hemen aynı gün içinde kullanabileceksiniz.