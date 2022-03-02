Ziraat Bankası’ndan 0.59 Faizli Devlet Destekli Nakit Kampanyası… 

Ziraat Bankası Devlet Destekli olarak 0,59 Faiz Oranı İle Nakit Kampanyası Başlattığını Son Dakika Olarak Duyurdu. Nakit Kampanyadan Kimlerin Faydalanacağı İle İlgili Detaylar Haberimizde…

Gelen son dakika haberi ile Ziraat Bankası 0.59 faiz oranlı ve devlet destekli nakit kampanyası başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamada vatandaşların hızlı olarak nasıl nakit alacağı konusunda bilgiler verildi. Düşük faiz oranları ile nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşların, bu bankadan daha önceden kredi veya kredi kartı kullanmaları gerekiyor.

Bunun yanı sıra vatandaşların banka hesapları banka üzerinden olması ve ilgili bankanın özel müşteri gruplarında yer alması gerekiyor. 5 bin TL ye kadar verilecek olan 0,59 faiz oranlı kredide banka şartların uygun olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak 36 ay vadeye dayanan kredi imkânı sunuluyor. Bu şartları taşıyan vatandaşlar internet bankacığı üzerinden başvurularını yapabilir.

Ziraat Bankası tarafından uygulama koyulan devlet destekli ihtiyaç kredisine başvuru yapabilmek için kişilerin bireysel müşteri olmaları gerekir. Bireysel ihtiyaç kredisini kullanmak isteyen kişiler, 5 bin TL tutarındaki krediyi kullanmak istediklerinde sonucu hemen öğrenebilecek. Ziraat Bankası’nın uygulamaya koyduğu kampanyaya başvuru yapmak için mobil uygulamayı kullanarak farkı kampanyalara da başvuru hakkına sahip olabilecek. Ziraat Bankası’nın uygulamaya koyduğu diğer kampanyalara katılım sağlamak istenler mobil uygulama üzerinden başvuru yapabilir.

Ziraat Bankası Nakit Başvuru Süreci

Ziraat Bankası tarafından nakit ihtiyacı hisseden vatandaşlara yönelik uygulamaya koyduğu 0.59 faizli nakit avans kredisi için başvuru yapmak isteyenler internet üzerinden veya müşteri hizmetlerini arayarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Şayet bu şekilde başvuru imkânı mevcut değil ise, banka şubelerine uğrayarak başvuru gerçekleştirebilir. Kimlik belgesi ile şubeye gidildiğinde gelir belgesine gerek duymadan 5 bin TL tutarında kredi kullanma imkânına sahip olabilirsiniz.

Nakit kredi başvurusu yapan kişiler, uygun faiz oranları ile kredi kullanmalarının yanı sıra nakit avans için başvuru da yapabilirler. Başvuruda bulunan kişilerin hesaplarına artı para olarak 10 bin TL ye kadar ödeme aktarabilecekler. Başvuru şartların sağlayan vatandaşlar Ziraat Bankası tarafından sunulan bu imkânı değerlendirebilirler.