Emekli Olan Kişilere Nakit İhtiyacı için 10, 20, 30, 40 ve 50 Bin TL Ödenek… 

Son Dakika Haberi Emekli Olanlara Geldi. Emekli Olan Vatandaşlara 10 Bin TL İle 50 Bin TL Arasında Ödenek Hazırlandı. Başvuru Yapanlara Verilecek. Konu İle İlgili Detaylar Haberimizde…

Emekli olan vatandaşlara 10 bin TL ile 50 Bin TL arasında değişin tutarlarda nakit ihtiyaçları için ödenek hazırlandı. Emekli olan vatandaşlar değişik tutarlardaki ödenekleri, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için kamu bankalarından düşük faiz oranları ile karşılayabilecek. Bunun yanı sıra özel bankalarda kredi notu düşük olsa dahi kredileri onay veriyor.

Emekli maaşı üzerinden alınabilecek nakit kampanyaya katılım sağlamak isteyenler, başvuru yaptığı banka üzerinden maaşlarını almaları karşılığında başvuru yapabilecek. Emekli maaşına sahip olan vatandaşlar, nakit ihtiyaçları için daha önceden kredi almış olsalar bile maaşlarına göre 50 bin TL ye kadar nakit onayı alabilecek.

50 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredisini kullanmak isteyen vatandaşlar kredi şartlarına uygun olmaları durumunda internet bankacılığı ile veya müşteri hizmetlerini aramak şartı ile 7 gün 24 saat başvuru yapabilecek. Nakit ihtiyacı duyan emeklilere yönelik uygulamaya koyulan kampanyada, gerek kamu bankaları gerekse özel bankalar üzerinden kredi başvurusu yapılabilecek.

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi

Halk arasında emekli bankası olarak bilinen Ziraat Bankası tarafından uygulamaya koyulan ihtiyaç kredisine başvuran vatandaşlar 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli kredi imkânından faydalanabilecek. Kampanyaya katılım sağlamak isteyen vatandaş Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşlarını almaları gerekiyor. Alınan emekli maaşı üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu en yakın banka şubesine de yapılabilir. Bunun yanı sıra mobil uygulama üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapılabilir. Katılım sağlayan kişilere 5 dakika içinde kredi sonucu bildiriliyor.

Ziraat Bankası’nın yanı sıra Vakıfbank ve Halkbank tarafından da kredi imkânı sunuluyor. Bu bankaların her hangi bir birinden maaş alan vatandaşlar 50 bin TL tutarındaki kredi imkânından faydalanabilecek. Verilecek kredilerde düşük faiz oranları ile birlikte işlem yapılacak. Şartları sağlamanız durumunda sizlerde başvuruda bulunabilirsiniz.