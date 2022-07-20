Ziraat Bankasında hesabı olan vatandaşlar ve kartı olan vatandaşlara duyuru yapıldı.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, bankamatik kartı ve kredi kartı kullanan kişilere Ziraat Bankası hesabı olması durumunda internet bankacılığı uygulaması üzerinden, temmuz ayı sonuna kadar 50000 TL'ye kadar düşük faizli ihtiyaç kredisi alabileceği açıklandı.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirerek başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilecek ve Ziraat Bankası üzerinden 50000 TL'ye kadar kredi kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya duyurusunda, başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli işlem yapılmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası şubelerine gidecek zamanı olmayan vatandaşlar ise mobil uygulama üzerinden başvuru yapabilir.

Ziraat Bankası kredi başvurusu

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu internet bankacılığı uygulaması üzerinden öğrenecek.

Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ile birlikte devlet memuru olan vatandaşların bireysel ihtiyaç kredisi olarak alacakları 50000 TL gelir belgesiz, kredilerde düşük faiz oranlarından yararlanmanızı imkan sağlanacaktır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanından faydalanabilecek ve nakit ihtiyacınız olması durumunda da Ziraat Bankası üzerinden kredinizi hızlı bir şekilde kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi başvurunuzu yaptıktan hemen sonra banka şubeleri üzerinden kimliğinizle birlikte, işlemlerinizi yapabilecek ve diğer bankadaki olan tüm kredi ve kredi kartı borçlarınızı da kapatarak, tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlayabileceksiniz.

Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişiler aynı kredi şartlarını, ayrıca Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de alabilmektedir. 1.54 faiz oranlarından yararlanarak 50000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişilerin banka hesapları, eğer Ziraat Bankası değil ise Vakıfbank ve Halkbank üzerinde hesabı olması durumunda da başvurularını gerçekleştirebiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yapmış olduğu bu kampanyalarda düşük faiz oranlarından yararlanan vatandaşlar için kredi imkanı sunmaktadır. Bankaların resmi internet sitelerine girerek, sadece ihtiyaç kredileri için değil, diğer kredi kampanyalarına da göz atabilirsiniz ve faiz oranlarını öğrenerek, aylık ne kadar kredi ödeyeceğinizi yine internet sitesi üzerinden hesaplayabilirsiniz.