Gelir belgesiz kredi alacak olan kişilere müjde, 35000 TL ödeme, bu sabahtan başladı.

Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, 35000 TL'ye kadar ödeme alacak olan emekli ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlara, Yapı Kredi Bankası ve Akbank, duyuru paylaştı. 2 banka üzerinden de başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere artık limit 35000 TL olduğu ve bu limitlerdeki krediler gelir belgesiz olarak kullandırılmaktadır.

Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan kampanyada banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan ve daha önceki banka, çalışmalarında, düzenli ödemeler yapan kişiler başvurularını gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden kredi alabilecek. Gelir belgesiz olarak kullanabileceğiniz ihtiyaç kredilerinde banka 36 ay vadeli olarak sizlere kredi ödeme tablosu oluşturmaktadır.

Yapı Kredi Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden SMS atabilir ve bu bankadan kredi kullanabilirler. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderin. 44 11 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka hızlı bir şekilde sizlere kredi sonucunu verecek ve onaylanan tutarı söyleyecektir. 35000 TL ye kadar almış olduğunuz kredi onayında en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte kredi kullanabilir, daha yüksek limitlerde ise gelir belgenizi yanınızda götürerek işlem yapabilirsiniz.

Akbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara acil ihtiyaçları için kredi almak istiyorlarsa, 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirecek, kredi kullanabiliyorlar. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere 36 ay vadeli olarak işlem yapılmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan kredi tutarı hakkında bilgileri SMS ile hemen öğreneceksiniz. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı 44 25 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, Akbank üzerinden 35000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak da kredi alabilmektedir.