Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan dev kredi kampanyası başladı. 150000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veriliyor. Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşteriler, 150000 TL'ye kadar kredi nasıl alır? Vakıfbank ve Ziraat Bankası kredi başvuru şartları nelerdir? Sizlere yazımızda yeni yapılan bu dev kredi kampanyası hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Alacağınız kredilerde düşük faiz oranları ve toplamda 36 ay vade ile kredi işlemleri yapabilmektesiniz.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ı ülkemizde kamu bankası olmasından dolayı müşterilerin en çok tercih ettiği bankaların başında gelmektedir. Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler, diğer bankalar ile karşılaştırma yaptıklarında daha düşük faiz oranlarıyla kredi kullanacağını görebilirler. Bu iki bankanın yaptığı son kredi kampanyası olarak 150000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyası duyuruldu. Sizlerde ihtiyaç kredisi olarak 150000 TL'ye kadar onay almak istiyorsanız vereceğimiz yöntemler ile birlikte kredi başvurunuzu yapabilir, onaylanan kredinizi de hemen anında kullanabilirsiniz.

Bu iki banka üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka kredi politikalarına uygun bir müşteri olmanız gerekiyor. Kamu bankaları özellikle kişilerin kredi notundan ziyade gelir durumuna ve sigorta durumuna bakarak onay vermektedir. Kişilerin kredi notu 1100 ve üzerinde olması durumunda sigorta durumları ise bir iş yerinde çalışıyor olması ile birlikte en az 6 aylık, aynı iş yerinde sigortalarının yatmış olması durumunda kredi onayı alabileceklerdir. ayrıca emekli olan kişilerde emekli maaşlarını bu bankalardan birisine taşıyarak, maaş aldıkları şubeye giderek kredi başvurularında bulunabilirler. Emekli olan kişilerin diğer bankada emekli maaşları varsa bu bankaya maaş taşıması şart olacaktır. Sizlerde şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi dilerseniz nasıl kredi başvurusu yapabilirsiniz ve 150000 TL kredi onayı nasıl alabilirsiniz, bunun hakkında bilgiler verelim.

Ziraat Bankası, 150000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden 150000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka şubelerine giderek hemen kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemesini 3 ay erteleme yapabileceğini söyleyebiliriz. Ziraat Bankası, 150000 TL kredi başvurusu yaptığınızda kredi değerlendirmesi aynı gün içerisinde banka şubesi üzerinden yapılır, kredi onayı aldıktan sonrada diğer bankadaki borçlarınızı da kapatarak, 150000 TL kredi kullanabilirsiniz.

Vakıfbank, 150000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek, kimliğinizi ve gelir belgenizi vererek işlem yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra kredi değerlendirilmesi, banka şube yetkisinde kalacak bu onayı almanız ile birlikte de aynı gün içerisinde kredi kullanılacaktır. Kredi başvurusu için eğer banka şubesine gidecek zamanınız yoksa bankanın resmi internet sitesinden de başvuru yaparak onay alabilirsiniz. Buradan alacağınız ön onay ile birlikte en yakın Vakıfbank şubesine giderek kredinizi kullanabilirsiniz. Vakıfbank, ihtiyaç kredisi başvurusu yaptıktan sonra diğer bankadaki olan borçlarımızda kapatılacaktır.