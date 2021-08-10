İş Bankası ve Garanti Bankası Maaşın 20 Katına Kadar Kredi Veriyor

İhtiyaç kredileri kampanyaları gün geçtikçe yeni bir güncelleme gelerek yeniden değerlendirilmektedir. Özellikle özel bankalardan olan İş Bankası ve Garanti Bankası, sürekli kredi başvurusu yapacak olan kişilerin tercih ettiği bankaların başında gelmektedir. Bu iki bankanın'da yapmış olduğu son kampanyada, aldığınız maaşın 20 katına kadar kredi kullanabiliyorsunuz. İster emekli olun ister çalışan olun isterseniz de devlet memurunun aldığınız maaş üzerinden 20 katına kadar kredi kullanabilirsiniz.

Krediyi kullanabilmeniz için maaşınız ile birlikte ayrıca banka kredi sicilinizde önemli olacaktır. Kredi kullanacak olan kişilerin en az kredi notu 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Ayrıca bankalarla arasının iyi olması daha önce bir bankadan icralık ve avukatlık bir durumunun olmaması gerekmektedir. Kredi kullanacak olan kişilerin bu şartlara uygun olması durumunda hemen yakın banka üzerinden kredi başvurusunu hızlı bir şekilde yapabileceğini söylemek istiyoruz. şimdi sizlere iş bankası ve Garanti Bankası üzerinden, maaşının 20 katına kadar nasıl kredi alabilirsiniz, bu konu hakkında bilgiler verelim.

İş Bankası Maaşın 20 Katına Kadar Kredi

İş bankası ve maaşının 20 katına kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler banka şubelerine giderek kimliklerini gelir belgelerini vererek işlem yapabilir. Banka üzerinden kullanabileceğiniz en yüksek limitli kredi 150000 TL olacaktır. Bu limitler üzerinde daha yüksek kredi almak istiyorsanız, bankaya ipotek vererek, bu ipotekli ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. maaşının 20 katına kadar kredi başvurusu yapacak olan kişiler kredi onayı almaları ile birlikte krediler ile anında kullanabilirler.

3000 TL maaş alan bir müşterinin 20 katı olan 60000 TL krediyi 36 ay vadeye kadar kullanabileceğini söylemek isteriz. Aldığınız kredilerde, üstelik iş bankası internet bankacılığı üzerinden de sizlere kredi onayı vermektedir. Eğer bu bankada bir hesabınız varsa, iş cep uygulamasına girerek maaşınızın 20 katına kadar kredi başvurusunu internet üzerinden yapabilirsiniz.

Garanti Bankası Maaşın 20 Katına Kadar Kredi

Garanti Bankası üzerinden, maaşının 20 katına kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler, kimlikleriyle birlikte en yakın banka şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabilir. Garanti Bankası, bu kredi kampanyasında müşterilerine 200000 TL'ye kadar sadece kimlikleriyle birlikte kredi imkanı sağlıyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin kredi notu uygun olmasıyla birlikte banka sigorta durumuna bakarak da müşterilerine kredi onayı verecektir. sigortalı olarak çalışan müşterilerin en az 3 aydır aynı iş yerinde sigortasının yatmış olması gerekiyor.

Kullanacak olan kişilerin emekli olması durumunda da emekli maaşlarını bu bankaya taşıyarak, maaşlarının 20 katına kadar kredilere hemen kullanabilirler. Size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek veya bankanın resmi internet sitesine girerek kredi detayları hakkında bilgi alabilir, güncel faizlerini buradan öğrenebilirsiniz.