Ziraat Bankası ve Vakıfbank Yeni Duyuru Yaptı, Akşam Saatlerinde İsteyen Kişilere Onay Verilecek

Ziraat Bankası ve Vakıfbank yeni ihtiyaç kredisi kampanyası yapacağı duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada uygun faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanılacak. Kredi alacak kişiler, 18 yaş ile 45 yaş arasında olması durumunda düşük faizli olarak kredi alabilecekler. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden hemen başvuru yaparak, kredi detaylarını öğrenebilirsiniz.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank yaptığı yeni kampanya ile birlikte, müşterilerine hemen onaylı kredi vereceğini açıkladı. Sizlerde bu iki bankadan düşük faizli ve anında onaylı ihtiyaç kredisi kullanmanız için bazı şartlar olacak. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler, belirtilen şartlara göre kredilerini hemen hesaplara da atabilir, banka şubelerinden ve ATM'lerden de kullanabilir. Bunun için ilk olarak başvuru yapmanız ve başvuru sonucuna göre kredi onayı almanız gerekmektedir.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank Kredi Başvuru şartları

Bankanın kredi başvuru şartları şu şekilde...

Kredi alacak kişinin 18 yaşından büyük olması şart...

Bankadan kredi alacak kişi emekli ise emekli maaşını Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden alması gerekiyor.

Kredi alacak kişinin kredi notu 1100 ve üzerinde olması gerekli

Kredi alacak kişi, şartlara uygun olarak banka hesaplarında e-haciz olmaması gerekiyor.

Kredi başvurusu yapan kişinin mobil uygulama üzerinden kredi kullanması için internet şifresi olması gerekiyor

Bankalardan kara liste, kırmızı kalem olan kişiler onay alamıyor

Belirtilen bu şartlara uygun olan sigortalı çalışan kişilerin 12 aylık sigortası olması gerekiyor.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden ve Vakıfbank üzerinden en kolay kredi başvuru yöntemi banka şubelerinden yapılan kredi başvuru yöntemidir. Kredi almak için size en yakın Ziraat Bankası ve Vakıfbank şubelerine gidebilir ve buradan kredi başvuru formunu alarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Bankadan ayrıca mobil uygulama ile de kredi başvurusu alınıyor. Ziraat Bankası ve Vakıfbank mobil uygulamasına girerek, bu iki bankanın yaptığı düşük faizli masrafsız online kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Ziraat Bankası ve Vakıfbank müşteri hizmetleri numarasını arayarak, bankaların resmi internet sitelerine girerek ve Ziraat Bankası ve Vakıfbank ATM'si üzerinden de istediğiniz zaman kredi başvurusu yapılmaktadır.