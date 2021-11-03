Cumhurbaşkanı Destekli 100.000 TL Vakıfbank üzerinden Borç Kapatma Kredisi kampanyası Yarın başlıyor

100.000 TL borç kapatma kredisi için yeni bir duyuru yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçen hafta yapmış olduğu duyuru ile birlikte kamu bankalarının 100.000 TL'ye kadar müşterilerine ve müşterisi olmayan kişilere borç kapatma kredisi vereceği duyuruldu. Kampanya yapan bankaların başında gelen Vakıfbank, borç kapatma kredisi kullanacak olan kişiler için kendi internet sitesi üzerinden 1 başvuru ekranı açacak.

Kamu Bankası olan ve borç kapatma kredisi verecek bankalardan bir tanesi Vakıfbank düşük faiz oranları ile birlikte cumhurbaşkanlığı destekli Kredi kampanyasına yarın başlatıyor. Vakıfbank kendi uygulamış olduğu kredi politikalarına uygun müşteri gruplarına vereceği bu Kredi kampanyalarında ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşterilere hemen Kredi sonucunu verecek. İhtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi aynı anda verilecek olan bu krediler de 100.000 TL kullanacak olan kişiler 24 ay vadeli Kredi alabilecek.

Vakıfbank borç kapatma kredisi kampanyasına başvuru nasıl yapılacak?

Vakıfbank üzerinden borç kapatma kredisi kampanyasına başvuru yapmak isteyen müşteriler bankanın Kendi resmi internet sitesi üzerinden açmış olduğu borç kapatma kredisi başvuru ekranından başvuru formunu doldurarak Kredi başvurusunda bulunabilecek. Vakıfbank üzerinden alınacak olan ihtiyaç kredisi kampanyasında banka tüm ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı kapatarak sizlere anında kredi sonucunu verecek.

Kredi sonucu uygun olan kişilere Kredi kullandırılır Ken uygun olmayan kişilerden kefil veya ipotek istenerek kredi başvurusu devam ettirilecek. Vakıfbank yapmış olduğu Bu kampanyada 100.000 TL'ye kadar kullanmış olduğu kredilerde ilk taksit ödemeniz dedi 3 ay erteleme yapma imkanı sizlere sunacak.

Vakıfbank 100.000 TL'ye kadar alacağınız borç kapatma kredisinde Kredi kullanacak olan kişiler isterlerse en yakın banka şubesine giderek buradan da Kredi başvurusunda bulunabilecek.

Ziraat Bankası ve Halkbank kredi verecek mi?

Cumhurbaşkanlığı destekli 100.000 TL borç kapatma kredisi ni diğer kamu bankaları olan Ziraat Bankası ve halkbank'ta verecek. Bu bankalardan da aynı şartlara uygun olarak tüm ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmak şartıyla borç kapatma kredisi kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi alacak olan kişilerde resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek veya banka şubelerine giderek hızlı bir şekilde işlem yapabilecek.