Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden 300.000 TL konut kredisi kampanyası başladı. Ev almak isteyenler veya evini yenilemek isteyenler için bu iki kamu bankası konut kredisi kampanyası başlatmıştır. Kredi başvurusu nasıl yapılır, konut kredisi almak için şartlar nedir, evin ne kadarına kadar kredi alabilirsiniz bu konu hakkında sizlere bilgiler vereceğiz.

Ülkemizin en köklü bankası olan ve ayrıca kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası ile birlikte Vakıfbank konut kredilerinde yeni bir kredi kampanyası başlatmıştır. Sizde bu bankadan 300.000 TL’ye kadar 0.74 faiz oranlarına kadar 180 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz. Banka kredi kullanacak olan müşterilerin bu bankadan maaş almaları durumunda hemen onay verecektir. Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden kredi alacak olan kişiler, kredi notu kadar gelir durumuna da bakmaları gerekiyor. Ayrıca evli olan kişilerin eş rızası ve eş siciline de bakılacağını söylemek istiyoruz. Eğer eşiniz konut kredisi almanızı istemez ise banka size kredi vermeyecektir. Bu sebeple eşinizin kimliğini de yanınızda götürmeniz gerekmektedir. Şimdi sizlere kamu bankası Vakıfbank ve Ziraat Bankası’nın 300.000 TL konut kredisi kampanyası hakkında bilgilerinden bahsedelim.

Vakıfbank 300.000 TL Konut Kredisi Kampanyası

Banka sarı panjur kampanyası adı altında 180 ay vadeye kadar ve yeni çıkan kararlarla birlikte evin ekspertiz değerinin %90’ına kadar kredi kullandırmaktadır. 300.000 TL kredi alacaksanız evin değerinin 350.000 TL civarında olması size yeterli olacaktır. Banka kredi başvurusu için sadece şubelerden işlem yapıyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler gelir belgesi, kimlik, alacakları evin tapu fotokopisi ile birlikte en yakın banka şubesine giderek başvurularını gerçekleştirebilirler. Kredi onayı alırsanız, banka size hemen işlemlere başlamanız için ekspertiz ücretini yatırmanızı isteyecektir. 1 hafta 10 gün içinde de evin tapu işlemleri biter ve hemen kredi kullanabilirsiniz.

Banka sıfır ev alımlarında %0.64 faiz oranı ile, ikinci el alımlarında ise %0.74 faiz oranı ile kredi imkanı vermektedir. Ayrıca bankanın birden fazla kredi kampanyası olduğunu da söylemek istiyoruz.

Ziraat Bankası 300.000 TL Konut Kredisi Kampanyası

Ziraat Bankası 300.000 TL konut kredi başvurusu yapacak olan müşteriler en yakın banka şubelerine evrakları ile giderek işlem yapabilmektedirler. Sizlerde en yakın banka şubesine gittiğinizde kredi onayı alıp almayacağınızı öğrenebilirsiniz. Çalışan müşterilerine en az 6 aylık sigortası olması gerekiyor. Eğer yeni bir işe başladıysanız banka sizden kefil isteyecektir.

Vakıfbank’ta olduğu gibi bu bankada da alacağınız evin ekspertiz değerine göre kredi alacaksınız. Değerin %90’ına kadar verilen konut kredisinde banka 180 ay vade ve 0.74 faiz oranları ile kredi kullandıracaktır. Ziraat Bankası anlaşmalı firmalarından kredi kullanırsanız, 0.64 faiz oranı ile işlem yapabilirsiniz. Banka kredi kampanyaları ve başvuru aşamaları ile ilgili bilgileri resmi sitesinden veya en yakın banka şubesinden öğrenebilirsiniz.