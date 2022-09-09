Mükemmel Eşleşme’nin Irmak’ı Eylül Öztürk Setten Sonra Phuket'e Tatile Gitti!

Başarılı ve sevilen oyuncu Eylül Öztürk, Mükemmel Eşleşme isimli televizyon dizisi projesinde Irmak karakterine hayat veriyor ve güçlü bir oyunculuk performansı sergiliyor. Güzel oyuncu sosyal medya hesabı üzerine yapmış olduğu paylaşımlarda ailesi ile birlikte Phuket'e gittiğini söyledi ve çeşitli fotoğraflar paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Eylül Öztürk kimdir, kiminle evli?

Eşi Kenan Özkan ve çocukları ile birlikte Phuket’e tatile gittiğini açıklayan Eylül Öztürk uçakta da uzun bir süre kaldığını fakat oğlu Alex'in bu dönemde hiç sorun çıkarmadığını ifade etti. Oğlu Alex'in doğumundan itibaren seyahatlere gidip gelmesi sebebiyle bu duruma Alışık olduğunu açıklayan başarılı oyuncu Eylül Öztürk Özkan, yapmış olduğu açıklamalarla takipçilerinin ilgisi ile karşılaştı.

Aktif bir şekilde sosyal medya hesabını kullanan ve sevenlerine bilgi paylaşımında bulunan ünlü oyuncu, sunucu ve iş kadını Eylül Öztürk bu defa tatil fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Bir süre önce Mükemmel Eşleşme dizisinde rol alacağını ve Irmak isimli karakteri hayat vereceğini duyuran sevilen oyuncu, dizinin yayın hayatına başlaması ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Eylül Öztürk Bodrum’dan Sonra Ailesi ile Birlikte Phuket’e Gitti

Yaklaşık 2 hafta önce de eşi Kenan Özkan ile birlikte Bodrum'a tatile giden ünlü isim flyboard yaptığı görüntüler ile kameralara takılmış ve eşini geçmişti. Bodrum tatilinde eşiyle birlikte flyboard yapan ünlü oyuncu Eylül Öztürk Özkan, Kenan Özkan'dan daha yükseğe çıkmış ve bu yarışı kazanarak hayranlarını güldürmüştü. Sosyal medya fenomeni olan ve aynı zamanda Mükemmel Eşleşme dizisinde rol alıp TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu, Bodrum tatili sonrasında Phuket'e tatile gitti.

Tatilden ailesiyle birlikte çekildiği güzel fotoğrafları paylaşan ve gittiği bölge hakkında takipçilerine bilgi vermeyi ihmal etmeyen ünlü oyuncu, yapmış olduğu her paylaşım ile magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyor.