Ziraat Bankası ve Vakıfbank TC Kimlik Numarası Son Hanesi 2-4-6 Olanlara 30.000 TL Ödeyecek

Bankalar üzerinden yapılan kampanyalarda, kimlik numaraları üzerinden sorgulamalar yapıldıktan sonra vatandaşlara ihtiyaç kredisi ve istedikleri, nakit kredi verilmektedir. 30000 TL kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada, kamu bankası olan Ziraat Bankası ile birlikte Vakıfbank, yapmış oldukları bu kampanya ile birlikte gelir belgesiz olarak 30000 TL'ye kadar ödeme vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilerin banka şartlarına uygun olmaları durumunda 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturabilecekleri ve ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak kredi alabilecekleri bu kampanyaya katılabilmeleri için bazı şartlara uygun olması gerekiyor.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi imkanından faydalanacak olan kişiler, özellikle bireysel müşteri olması ve düzenli olarak bir geliri olması istenmektedir. Kamu bankaları üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler emekli olmaları durumunda ise emekli maaşlarını bu bankaları üzerinden almaları istenmektedir. Bankaların belirttiği şartlara uygun olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak için bankaların internet sitelerini kullanabilir veya internet bankacılığı üzerinden şubelere gitmeden, hem bankacılık işlemlerini yapabilir hemde istedikleri kredi için başvuruda bulunabilir.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden sizlerde kredi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz ve şubelere gitmeden işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirmek istiyorsanız, banka hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte hızlı bir şekilde banka kredisi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank üzerinden kredi kullanacak olan kişiler banka şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde kredi ödemesi almaktadırlar. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz bu kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara 36 ay vadeye kadar işlemler gerçekleştirilmektedir.