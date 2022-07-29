Kredi notu düşük olan kişileri ilgilendiren haber geldi, Bankadan yapılan açıklamada artık puansız 10.000 TL ödeme olaca

Son dakika banka haberi: Bankalardan kredi başvurusu yapan ve nakit onay alamayan kişilere hemen ödemeler yapılmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda aynı gün içinde kredi notuna göre işlem yapacak olan kişilere banka 5 dakika içinde sonuç vermektedir. kredi notu düşük olan kişiler ise bankadan başvuru yapması durumunda onay alamaz ise bazı bankalar bu kişilere kredi imkanı vermektedir. Nakit kredi ihtiyacı olan kişilere 10.000 TL'ye kadar kredi notu düşük olması durumunda kredi veren bankalar şu şekildedir.

ZİRAAT BANKASI

Devlet bankası olan Ziraat bankası üzerinden kredi başvurusu yapan kişiler kredi notu düşük olsa da onay alıyor. Ama banka bunun içinde kredi alacak kişilerden banka şartlarına uygun olması gerektiğini duyurdu. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda Ziraat Bankası 5 dakika içinde kredi sonucunu verecektir. Nakit kredi alacak kişilere banka şubelerden ve kredi kullanmak isteyenlere mobil uygulama üzerinden onay veriyor. 10.000 TL'ye kadar aldığınız tüm kredilerde banka 36 ay vadeye kadar işlem yapıyor.

GARANTİ BBVA

Kredi notu düşük olan kişiler için yapılan bu kampanyada kredi notu düşük olan kişilere banka hemen kredi verecek. Sigortalı olarak çalışan kişilerin son iş yerlerinde 3 aydır sigortalı olması durumunda banka hemen onay vermektedir. Sigortalı haricinde emekli olan kişilerde bu bankadan emekli maaşı alıyorsa hemen kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan krediyi hemen aynı gün içinde hesabına yatırabilir. garanti bankası şubelerine giderek kredi başvurusu yapabilirsiniz.

AKTİFBANK

Kredi notu düşük olan kişilere Aktifbank destek verecek. Aktifbank üzerinden sms atarak hemen n-kolay kredi alabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu için Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 3050 numarasına gönderin. Bu şekilde yapılan başvuru sonrasında sadece kredi notu düşük olan ve banka sicili uygun olan kişiler 10.000 TL kredi ödemesi alabileceklerdir.