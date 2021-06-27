Ziraat Bankası ve Vakıfbank Ortak Dev Kredi Kampanyası Başlattı, 15000 TL Gelir Belgesiz, 50000 TL Kefilsiz Kredi

Ziraat Bankası ve Vakıfbank, birleşerek yeni bir kredi kampanyası, duyurdu. Bu kredi kampanyası ile birlikte müşterilerine, 15 bin TL'ye kadar gelir belgesiz 50000 TL'ye kadar da kefilsiz kredi verecekler. Kamu bankaları olan Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere yeni duyurulan bu haberi ile birlikte müşteriler de kredi başvurusu nasıl yapılır merak etmektedir. İnternet üzerinde ve televizyon reklamlarında sıkça rastladığımız bu iki bankanın kredi kampanyalarından olan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen müşteriler belirli şartları uygun olması durumunda kredi onayı alabilirler. Ziraat Bankası Vakıfbank, duyurduğu bu kampanya sonrasında kredi başvurusu yapacak olan kişilere de hızlı ve anında sonuç verecek.

Ziraat Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

Düşük faiz oranları ile birlikte kredi kullanmak isteyenler ve hızlı bir şekilde acil paraya ihtiyacı olan kişiler, Ziraat Bankası müşterisi olması durumunda bankaya gitmeden kredi onayı alabiliyorlar. Ziraat Bankası şubelerine giderek hızlı bir şekilde kredi başvurunuzu yapabilir, hemen sonucu, öğrenebilir ve bu şekilde kredinizi kullanabiliyorsunuz. Eğer bankaya gitmek istemiyorsanız, Ziraat Bankası, mobil uygulamasına girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurunuzu yapabilirsiniz. 15000 TL'ye kadar gelir belgesiz olan verilen kredilerde banka müşterilerinin kredi notu yüksek olması durumunda onay verecektir. Ziraat Bankası kullandırdığı tüm kredilerde 50000 TL'ye kadar kefilsiz işlem yapabileceği gibi yüz bin TL ye kadarda bankadan maaş alan müşterilerine kredi veriyor, İhtiyaç kredilerinde Ziraat Bankası en fazla 36 ay vade yapıyorsunuz.

Vakıfbank da kampanyaya katıldı.

Bir diğer kamu bankası olan Vakıfbank'ta Ziraat Bankasından bir gün sonra bu kampanyayı yaptığını duyurdu. 15000 TL'ye kadar ihtiyacı olan kişilere, sorgusuz sualsiz ihtiyaç kredisi onayı verecekler. 50000 TL'ye kadar kredi almak isteyen kişiler ise bankadan kefilsiz olarak işlem yapabilirler. Kredi başvurularını bankanın resmi internet sitesinden banka ATM'sinden ve bankanın mobil uygulaması üzerinden yapabiliyorsunuz. Vakıfbank şubelerine giderek kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler ise gelir belgelerini banka şubelerine götürerek kredi başvurusu yapabilir. Daha önce Vakıfbank üzerinden kredi kullanmış kişilere banka düşük faiz oranlarıyla, internet bankacılığı üzerinden de onay veriyor, İnternet bankacılığı üzerinden 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi 9000 TL'ye kadar da hızlı kredi kullanabilirsiniz.