Son Dakika: Aylık Ödemesi Olmayan, 25000 TL Kredi Kampanyasını Duyurdu, O Banka Çok Konuşulacak!

Bankalardaki kredi kullanımı her geçen gün artıyor. Özellikle son yılda kredi başvurusu sayısı, geçen yıla göre 0 arttı. Pandemi dönemi ve ekonomik sıkıntılar bu durumda başrol oynuyor. Hal böyle olunca bankalarda kendilerine göre kampanyalar yapmaya devam ediyor. Son kampanya yapan bankalardan birisi de Vakıfbank. Vakıfbank üzerinden aylık ödemesi olmayan kredi kampanyası duyuruldu. Vakıfbank 25000 TL isteyenler için yaptığı bu duyuru ile birlikte, kendi resmi internet sitesi üzerinden de 25000 TL kredi kullandıracağını söyledi. İhtiyaç kredisi olarak verilecek bu kredilerde, banka 36 ay vadeye kadar sizlere kredi imkanı sunacaktır.

Vakıfbank yaptığı bu kredi kampanyası ile birlikte, emekli, çalışan ve devlet memuru olan kişilere onay verecek. Sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyorsanız, banka 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredisi sizin sigorta prim günlerinize bakarak verecek. Sigorta prim günleri, en az 6 aydır aynı iş yerinde olması gerekmektedir. Toplamda ise en az 12 aydır sigortanızın olması gerekmektedir. Yeni işe başlayanlar ve sigorta prim günü olmayanlar kredi kullanamayacaklardır.

Emekli olan kişilerde ise emekli maaşlarının bu bankadan alınması gerekiyor. Banka yaptığı duyuru ile birlikte, Vakıfbank'tan emekli maaşı alan kişilere maaşlarının 22 katına kadar kredi imkanı sağlayacak. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler, belirlenen bu şartlar dahilinde kredilerini kullanabileceklerdir. Aldığınız krediler ihtiyaç kredisi olacağı için banka bu kredilerde, en fazla 36 ay vadeli kredi imkanı sağlayacaktır.

Vakıfbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Şartlara uygun olan kişiler, Vakıfbank üzerinden kredi başvurusu yapmak istedikleri zaman, banka şubelerine giderek başvuru yapabileceklerdir. Vakıfbank 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak müşterilerine onay verecektir. Bu kredilerde en güzel işlem aylık ödeme olmamasıdır. Dileyen müşteriler aylık ödeme yerine 2 ayda bir ödeme veya 3 ayda bir ödeme yapabilmektedirler. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler, ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden de kredi başvurusu yapabilirler. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler, ihtiyaç kredileri başvuru formunu doldurduktan sonra resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapacak sonucu ise cep telefonuna gelecektir.

Aylık Ödeme Yok Ne Demek?

Son zamanlarda bankaların yaptığı bu kampanya aylık ödeme yok olarak biliniyor. Bu kredilerde kendi gücünüze göre ödeme planı yapabiliyorsunuz. Vakıfbank'ta yaptığı bu kredi kampanyası ile birlikte, aylık ödeme olmadan kredi kampanyası başlattı. Kredi taksitlerinizi 3 ayda bir 2 ayda bir ödeyebileceksiniz. Ayrıca azalan taksitli, artan taksitli ve balon ödemeli taksitli kredilerde kullanabileceksiniz. Bu işlemleri yapmak için banka kredi başvurusu sonrasında oluşturulacak ödeme tablosunu nasıl yapacağınızı banka yetkilisine söylemeniz yeterli olacaktır. Vakıfbank verdiği kredilerde düşük faiz oranları ile müşterilerine kredi imkanı sunmaktadır. Detaylı bilgi için bankanın sitesi olan vakifbank.com.tr adresinden işlem yapabilirsiniz.