Ziraat Bankası ve Vakıfbank Emekliye Haber Verdi, Müjdeli Haber Maaşın 25 Katına Kadar Ödeme İmkanı

Emekli müşterilerinin en çok tercih et diye bankaların başında gelen Ziraat Bankası ve Vakıfbank kamu Bankası olmasından dolayı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak istemektedirler. Pandemi döneminde ve sonrasında sürekli olarak güncel kampanyalar yapan bu 2 Kamu Bankası yapmış olduğu son kampanyada emekli olan vatandaşların yüzünü güldürdü. Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar emekli maaşı hesabı üzerinden ödeme alabilecek. Başvurular hem banka şubesinden hem de bankanın internet sitesi üzerinden yapılırken ayrıca mobil uygulama üzerinden de istediğiniz zaman Başvuru yapabileceksiniz.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank yapacağı ödemelerde emekli maaşı alan vatandaşların maaşlarının 25 katına kadar onay verecek. Verilecek onay sonrasında maaşınızın 25 katına kadar ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden alacağınız kredilerde 50.000 TL'ye kadar kullanmış olduğunuz emekli kredisi 36 ay vadeye kadar verilirken 50.000 TL üzerinde kredi kullanacaksınız 24 ay vade ile işlem yapabileceksiniz. Yapılacak olan Bu kampanyada dikkat çeken bir diğer unsur ise ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapmayacağınızdır.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlara İhtiyaç Kredisi olarak maaşın 25 katına kadar ödeme yapılacak. Ziraat Bankası üzerinden yapılacak olan bu ödemelerde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar maaşının 25 katına kadar kredi kullanırken ayrıca diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatarak yüksek limitli borç kapatma kredisi de kullanabilecek. Ziraat Bankası şubelerine giderek veya bankanın resmi internet sitesine girerek başvuru yapmanız mümkündür. Kredi faiz oranlarını banka şubelerine giderek veya internet sitesine girerek öğrenebilirsiniz.

VakıfBank

Emekliye maaşının 25 katına kadar kredi kampanyası yapan Vakıfbank kendi Bankasından maaş alan müşteriler için bu kampanyayı yapıyor. Emekli maaşınızı VakıfBank'a yeni taşıdı iseniz maaşınızın 15 katına kadar kredi kullanabilir ilk maaşınızı çektikten sonra kalan 10 katı kullanabilirsiniz. Vakıfbank şubelerine giderek veya Vakıfbank internet sitesine girerek başvuru yapabilir Kredi sonucunu hemen öğrenebilirsiniz. Vakıfbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar mobil uygulama kullanıyorsa internet bankacılığı şifresi ile birlikte Vakıfbank mobil uygulamasına giriş yaparak emekli kredisi için başvuruda bulunabilir. Kredi faiz oranlarını ve başvuru aşamalarını VakıfBank'ın resmi internet sitesine girerek öğrenebilirsiniz.