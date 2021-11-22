Emekliye Son Müjde! Bugün Yapanların Hesabına Anında 750-1000 TL Yatıyor

Bankalar tarafından yapılan açıklamayla emekliye 750 TL ila 1000 TL arası nakit ödeme kesinleşti. Peki bu ödemeden kimler yararlanabilir? Bugün (4 Kasım 2021) itibariyle bunu yapan emeklilerin hesabına 750-1000 TL nakit para yatırılacak! Detaylar haberimizde sizlerle...

Son dönemde bankalar arasında rekabete konu olan emekli promosyon ödemeleriyle ilgili kampanyalar peş peşe geliyor! Son olarak Ziraat Bankası, Vakıfbank ve İş Bankası'ndan emekliye müjde gibi promosyon kampanyası geldi! Bankalar, resmi internet adreslerinde yaptıkları duyurular ile emeklilere promosyon müjdelerini duyurdular. Bankadan bankaya değişen tutarlarda promosyon ödemesi almak isteyen emekliler de kolları sıvadı. Bazı bankalar yalnızca 36 ay kalma taahhüdü için promosyon ödemesi yaparken kimi bankalar taahhüdün yanı sıra otomatik fatura ödeme talimatı ve ek şartlar da arayabiliyor. Ancak Ziraat Bankası, Vakıfbank ve İş Bankası sadece 3 yıl süre ile emekli maaşını bankalarından almayı taahhüt eden tüm emeklilere promosyon ödemesi yapıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve İş Bankası'ndan emekliye müjde! 750-1000 TL bugün hesaplara yatırılacak! Detayları haberimizin devamında sizler için hazırladık.

Ziraat Bankası'ndan Emekliye 750 TL Promosyon Ödemesi

Ziraat Bankası, emeklinin maaş tutarına göre değişen miktarlarda promosyon ödemesi gerçekleştirmektedir. 2021 Kasım ayı içerisinde Ziraat Bankası'na müracaat eden ve emekli aylığını Ziraat'ten almaya devam edeceğini yahut maaşını Ziraat'a taşıyacağını belirten emeklilere, 3 yıl boyunca kalma sözü (taahhüt) vermeleri şartıyla promosyon ödemesi yapılıyor. Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları;

- 1.500 TL ve altında maaş alan emeklilere 500 TL,

- 1.500 TL ila 2.500 TL arasında maaş alan emeklilere 625 TL,

- 2.500 TL ve üzerinde maaş alan emeklilere ise 750 TL olmaktadır.

Vakıfbank Emekliye 750 TL Nakit Promosyon

Ziraat Bankası gibi kamu bankası olan Vakıfbank da emeklilere 3 yıl boyunca aylıklarını Vakıfbank aracılığı ile alacaklarına dair taahhüt vermeleri halinde 500 TL, 625 TL ve 750 TL tutarlarında promosyon ödemesi gerçekleştirmektedir. Tek şart emekli aylığını Vakıfbank'tan almaya devam etmek yahut başka bankadan emekli aylığını çeken emekliler için; emekli aylığını Vakıfbank'a transfer ederek 3 yıl kalma taahhüdünde bulunmaktır.

İş Bankası Emekliye 1000 TL Promosyon Ödemesi

İş Bankası da emekliye Kasım ayı içerisinde promosyon müjdesini duyuran bankalar arasındaki yerini aldı. İş Bankası'ndan emekliye ödenecek promosyon tutarları;

- 1.500 TL ve daha az maaş alan emekliler için 750 TL,

- 1.500 TL ila 2.500 TL arasında maaş alan emeklilere 875 TL,

- 2.500 TL ve üzerinde maaş alan emeklilere ise 1.000 TL olarak belirlendi.

Emekli vatandaşlar, bankalarına müracaat ederek ve de E-Devlet üzerinden maaş transferi ile taahhütnamelerini imzalayıp 750-1000 TL anında nakit promosyon ödemesinin sahibi olabiliyorlar. Emekli promosyon kampanyaları Kasım ayı itibariyle devam etmektedir.