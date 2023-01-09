Ziraat bankası ve Halkbank üzerinden emekli maaşlarını alanlar dikkat! 7 gün içinde işlem yapın!

Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından 7 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli yeni bir kredi paketi hazırlandı. Emekli maaş alan vatandaşlar, kamu bankaları üzerinden almış oldukları emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, istedikleri zaman kredi ödemelerinden faydalanabiliyorlar.

Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından başlatılan bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli yeni bir kredi paketi verileceği açıklandı. Banka müşterisi olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden hızlı bir şekilde kredi alabilmektedir.

Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden Emekli Kredisi kampanyasına başvurular nasıl yapılıyor?

Emekli maaşı yapılan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların, Ziraat Bankası ve Halkbank, emekli maaş hesapları üzerinden yapacakları tüm kredi başvuruları, devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak vatandaşlara kullandırılmaktadır.

Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte kredi almak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte başvurunuzu yapabilir ve kredi onayı alabilirsiniz. Ziraat Bankası halkbank, yapmış olduğu bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranlarıyla birlikte ödeme vermektedir. 50000 TL ve 100000 TL arasındaki kredilerde özellikle ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin banka müşterisi olması durumunda daha düşük faiz oranlarıyla birlikte aynı zamanda borç kapatma, kredisini alabilmektedir.