Akbank, Denizbank ve 2 Banka daha açıklama yaptı! Bireysel müşteriler bu bankaya Akın etti!

Bankaların ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılarak nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için başlatılan yeni ödemeler 4 banka tarafından duyuru paylaşıldı. başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 50000 TL kadar ödeme verecek olan Akbank Denizbank, Yapı Kredi Bankası ve QNB Finansbank, yapmış oldukları kampanyalar ile birlikte banka müşterisi olan ve olmayan herkese nakit kredi destek ödemesi vereceğini açıkladı. Bankaların kendi politikalarına uygun olarak ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak için başvuru yapmakta oldukça basit birkaç işlemden oluşuyor.

Akbank kredisi hemen onaylanıyor!

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka müşterisi olan vatandaşlara Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir veya bankanın internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak, ne kadar onay aldığını görebilir.

Denizbank ve QNB Finansbank SMS ile ödeme yapacak

Denizbank ve QNB Finansbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Tc Kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda, alabileceğiniz bu kredi ödemelerinde TC kimlik numarası üzerinden yapılacak olan başvurularda, onay alan tüm vatandaşlara hızlı bir şekilde aynı gün içinde ödeme verilir. Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, Finansbank üzerinden kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakıp doğum tarihinizi yazarak 3280 NUMARASINA mesaj göndermeniz durumunda ise Denizbank üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Yapı kredi bankası destek verecek!

Sms ile başvuru yapabileceğiniz bir diğer banka ise Yapı Kredi Bankası olmaktadır. Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler SMS haricinde mobil uygulamalar üzerinden de işlemlerini gerçekleştirir. Banka müşterisi olan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden 7 24 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullanabiliyor.