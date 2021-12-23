Ziraat Bankası ve Halkbank 10.000 TL Ödeme Yapıyor, Son Dakika Kampanyası Başvuru Rekoru Kırıldı

Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar belirli şartlara uygun olması durumunda bu banka üzerinden ihtiyaç kredilerine 10.000 TL ve üzerinde kullanabilecek.

Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşların bireysel olarak kullanabilecekleri bu Kredi kampanyalarına katılmaları için bankalar bazı şartları oluşturdu. Ziraat Bankası ve Halkbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara kredi notu 1100 ve üzerinde olması durumunda kredi işlemleri yapacak. Kredi notuna bakmadan kredi kullanmak istiyorsanız bankadan emekli maaşı almanız veya sigortalı olarak çalışan maaşı almanız gerekmektedir. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden alacakları 10.000 TL ihtiyaç kredisi ile birlikte ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme toplamda 36 ay vadeli olarak Kredi alabilecek.

Ziraat Bankası kredi başvurusu

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız banka şubelerine giderek veya banka resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvuru formunu doldurabilirsiniz. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşların Bu banka üzerinden hesabı olması durumunda 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu verilecektir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler düşük faiz oranları ile birlikte 10 bin TL'ye kadar kredi ödemesi alabiliyor.

36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olan bu Kredi kampanyalarına katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını yaparak Bu banka üzerinden 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilir. Ziraat Bankası hesabınız varsa bankanın mobil uygulaması üzerinden 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebileceğiniz yeni ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz.

Halkbank kredi başvurusu

10.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız Halk bank şubelerine giderek veya Halkbank resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvurusu yapabilirsiniz. Halkbank resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan kredi başvurusu ile birlikte banka sizlere düşük faiz oranları gelir belgesiz ve masrafsız Kredi seçeneği sunacak. Banka hesabı olan ve bankadan maaş alan müşteriler daha düşük faiz oranları ile yararlanacağı bu Kredi kampanyasına katılmak için bankanın mobil uygulamasını kullanabilir veya müşteri hizmetleri numarasını arayabilir.