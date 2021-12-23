Emekli Olmanız Yeterli! Koşulsuz, Şartsız Hesaplara 2500 TL Ödeme Yapacaklar

Emekli olan vatandaşların bankalardan almış oldukları emekli maaş promosyon ödemeleri aralık ayının sonuna kadar geçerli olacaktır. Emekli promosyonu veren Akbank, maaşını taşımak isteyen emeklilere, diğer bankalar ile karşılaştırma yaptığımız zaman daha yüksek limitlerde emekli promosyonu verdiğini görebiliyoruz. Emekli maaşını taşımak isteyen vatandaşlara Akbank, 1750 TL'ye kadar emekli promosyonu vermektedir.

Emekli olan kişiler için verilen emekli promosyon ödemeleri her yıl sürekli olarak güncellenerek artmaktadır. 2021 yılının son dönemlerine geldiğimiz şu günlerde bu yıl içinde en çok ve en yüksek emekli promosyonu veren Akbank, 2500 TL'ye kadar ödeme yapmaktadır. Akbank, maaşını taşımak isteyen emekli olan vatandaşların hesaplarına maaşlarına göre ödeme yapmaktadır.

Akbank üzerinden emekli maaşı alan ve maaşı 1500 TL'den düşük olan kişiler, 500 TL ve ek promosyon olarak 1250 TL ödeme alarak toplamda 1750 TL'ye kadar ödeme alabilmektedir. 1500 TL ve 2500 TL arasında emekli maaş alan vatandaşlar ise 2100 TL ödeme alırken, 2500 TL ve üzerinde emekli maaş alan kişiler ise Akbank üzerinden 2005, kokteyle emekli promosyonu alınabilecektir. Türkiye'de emeklilerin çok büyük bölümü 1500 TL ile 2500 TL arasında maaş alıyor. Bu grupta olanlar ise toplam 2100 TL ödeme alacaklar.

Başvuru

Akbank, emekli maaş müşterisi olacak kişiler niçin yapmış olduğu bu kampanyada, emekli maaşınızı kendi bankasına taşımanız durumunda, isterseniz banka şubesinden isterseniz internet üzerinden isterseniz de müşteri hizmetleri numarası üzerinden promosyon başvurusu yapabilirsiniz. Akbank'ın resmi internet sitesine girerek bu site üzerinde emekli maaşınızı nasıl taşıyacağınızı ve emekli promosyonlarını nasıl alacağınız hakkında bilgiler verilmektedir. Emekli maaşı, boşta olan ve emekli maaşı için banka arayan vatandaşlar, Akbank şubelerine giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden de destek isteyebilir.

Emekli maaşınızı, Akbank şubelerine taşımanız durumunda sadece emekli promosyonu değil, bankanın, sizler için vermiş olduğu 200.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ve yüksek limitli kredi kartı limitleri de sizlere sunulmaktadır. Almış olduğunuz ihtiyaç kredilerinde bankalar, 36 ay vadeye kadar sizlere kredi imkanı sunarken, ilk kredi taksit ödemenizi 90 gün erteleme yaparak rahat bir nefes alabileceksiniz...