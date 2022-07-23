Ziraat bankası ve 2 bankanın yaptığı emekli kampanyası duyuruldu! Emekliye müjdeli haber anında geldi!

Son Dakika: Emekli olan vatandaşlar için müjdeli haber anında verildi. Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan vatandaşlara son dakika olarak kredi kampanyası duyurusu paylaşıldı. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız ve başvurunuzu yapmak için kredi kullanmak istiyorsanız sizlere yapılacak olan yeni kampanyada, sizler de 5 dakika içerisinde kredi kampanyasına katılabilecek ve 50000 TL'ye kadar banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden başlatılan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde kredi imkanı sunulmaktadır. Ziraat Bankası başta olmak üzere, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan emeklilerin maaş müşterisi olması gerekmektedir.

Emekli maaş müşterisi olmanız durumunda, sizlerde başvurunuzu gerçekleştirebilir ve ihtiyaç kredisini hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Emekli maaş müşterileri ayrıca emekli maaşını bu bankaya taşıdıktan sonra daha yüksek limitlerde krediler kullanabilir ve kullanmış oldukları bu kredilerle birlikte banka şubelerine gitmeden işlemlerini internet bankacılığı üzerinden yapabilir. güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmak içinde bankaların kredi kampanyalarına katılarak, borç transferi yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç veriyor. Onaylanan kredi tutarını, hemen aynı gün içinde hesabınıza getirebilecek ve onaylanan kredi hakkında bilgileri de yine banka şubelerine gitmeden SMS ile öğreneceksiniz. Kişilerin kredi puana göre uygulanacak olan faiz oranlarından da yararlanabilir ve sizlerde ilk kredi taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak da yapabilirsiniz.