Beklenen açıklama yapıldı! Emeklinin beklediği ödeme için 20000 TL net rakam çıkartıldı

Emekli olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere hızlı bir şekilde 20000 TL kadar ödeme verileceği açıklandı. 20000 TL ye kadar almış olduğunuz ödemeler ile birlikte vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecek ve Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, acil ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir.

Emekli olan vatandaşlar maaşlarını hesapları üzerinden alacakları bu kredi kampanyalarını, hem kamu bankaları üzerinden hem de özel bankalar üzerinden katılabiliyor. Emekli maaşınızı aldığınız banka şubesine giderek buradan başvurunuzu gerçekleştirebilir veya internet bankacılığı ile birlikte internet şubesini kullanarak de kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Emekli maaşınızı aldığınız banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, 20000 TL'ye kadar işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz. 20000 tl kadar kullanmış olduğunuz ihtiyaç kredisinde 36 ay vadeli olarak sizlere işlemler gerçekleştirirken, 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabilirsiniz.

Emekli Kredisi kampanyasına başvurular, hızlı bir şekilde yapılacak.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda emekli kredisi başvurusunu, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden yapmak istiyorsanız, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında kredi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli olarak işlemler yapılarak kredi imkanları sunulmaktadır. Emekli olan vatandaşlara acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, kredi imkanından faydalanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde sonuç öğrenebilir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank haricinde Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası ve işbankası üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara 20000 TL gelir belgesiz olarak kredi imkanı sunulacaktır. 20000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirir gerçekleştirmez hesaplarına ödeme alabilmeleri için bankaların mobil uygulamalarına giriş yapabilmeleri gerekmektedir.