Ziraat Bankası ve 2 Bankadan Sabah Açıklaması: ATM Kartınıza 100.000 TL'ye Varan Ödemeler Yapıldı!

Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları tarafından yapılan yeni açıklamada, ATM kartı üzerinizden yüz bin TL'ye kadar ödemeler olabileceğini açıkladı. Devlet bankası olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan tüm vatandaşlar için başlatmış olduğu yeni kredi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan kişilere 5000 TL ve 100000 TL arasında ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacağını duyurdu. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yapmış oldukları ihtiyaç kredisi başvurusunda şartları uygun olan tüm vatandaşlar için 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli kredi paketleri hazırladığı açıkladı.

ZİRAAT BANKASI

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştiren kredi kullanmak isteyen vatandaşlara 90 gün ertelemeli İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilmeleri için şartlar dahilinde hızlı bir şekilde aynı gün içinde kredi ödemeleri verilmektedir. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyaları haricinde, nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, bankanın internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurarak, ne kadar kredi onayı aldıklarını, hemen görebiliyor. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurup, onay alan tüm vatandaşlar, en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kredi kullanabiliyor.

HALKBANK VE VAKIFBANK

Halkbank ve Vakıfbank üzerinden de başvuru gerçekleştirilen kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden internet siteleri üzerinden veya banka ATM'si üzerinden başvuru yapabilir. Halkbank VakıfBank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin özellikle emekli maaş almaları ile birlikte emekli maaşlarını bu bankaya taşıyarak, hızlı birşekilde kredi imkanından faydalanılabileceğini haberi verildi. Halkbank ve Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi almak için şubelere gitmek istemiyorsanız, banka müşterisi olup, internet bankacılığı uygulamasını kullanabilirsiniz.