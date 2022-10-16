Gelir Belgesine İhtiyaç Duyulmadan Nakit İhtiyacı Olanlara Kredi! Şubeye Gitme Derdi Yok!

Bankalar vatandaşlara sürekli olarak müjdeli haberler vermeye devam ediyor. Vatandaşları finansal alanda sıkıntıya sokan pandemi, etkisini hala sürdürüyor. Bu noktada devreye giren bankalar elini taşın altına koyarak vatandaşlara kredi imkânı sunuyor.

Nakit ihtiyacı hisseden vatandaşlar, bu ihtiyaçlarını karşılamak için bankalarda başvuru yapıyor. Bankalar da vatandaşların bu durumunu göz önünde bulundurarak kredi kampanyaları düzenliyor. Ön plana çıkarılan kredi kampanyalarında talep edilecek belgelerde güncelleme yapıldı. Vatandaşlar gelir düzeylerine göre maaş bordrosu, imza sirküsü ve emekli maaşı durumuna göre belge beyan etmekte. Hangi bankalar gelir belgesine ihtiyaç duymuyor merak konusu. Merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik…

Nakit ihtiyacı durumunda banka şubelerinden sıra bekleme derdine son. Vatandaşların bu konuda mağdur olmamaları için bireysel ihtiyaç kredisi başvurusunda gerekli olan gelir belgesi beyan etme koşulunu kaldırdı. Gelir belgesine ihtiyaç duymayan bankalardan vatandaşlar gelir belgesi beyan etmeden hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilecek.

Gelir belgesi adı altında gerekli olan belgeleri temin ederek bankaya beyan edilmesi devrine son verildi. Talep edilen belgeler artık icra durumunda olan vatandaşlar için değişkenlik gösteriyor. Kamu çalışına ve özel sektörde çalışan kişilerin maaş bordroları ve imza sirküleri, serbest meslek çalışanları ise vergi levhalarını, emekli olan vatandaşlar ise emekli maaş cüzdanlarını belge olarak göstermekte idi.

Kredi İmkânında Gelir Belgesine Son

Günümüzde birçok banka online başvuru yapan vatandaşlara bireysel ihtiyaç kredisi kullandırıyor. Kredi notunun yeterli olması durumunda gelir belgesine gerek duyulmadan internet üzerinden başvuru yapılarak bireysel ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Kredi kullanımı konusunda geçmiş dönemlerde sorun yaşamayan vatandaşlar kredi notlarının yüksek olması durumunda online başvuru yaparak anından 10 bin lira tutarlı bireysel ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Bireysel ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyen kişi şayet aktif olarak çalışmıyor ise, geri ödeme konusunda belgelendirme yapması gerekir. Belgelendirme sürecinde kişiye zimmetli gayrimenkul, otomobil ya da benzeri teminat gösterilmesi fayda sağlar. Zira geri ödemede sorun yaşanmaması için bu durum teminat altına alınmalı.