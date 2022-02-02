Ziraat Bankası ve 2 Banka Daha Faizsiz Nakit Vereceğini Duyurdu, Öncelik Yok, Başvuru Yapan Alacak

Bankalar üzerinden nakit kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların yüksek faiz oranları ile kredi kullanmak istemedikleri durumlarda hem düşük faizli hem de faizsiz olarak ihtiyaç kredisi araştırmaları yaptığını söyleyebiliriz. Para ihtiyacımız olduğu zaman ilk tercih ettiğimiz kurum olan bankalar ihtiyaç kredilerinde kendi politikalarına göre faiz oranlarından yararlandırmaktadır. Faizsiz olarak ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler ise İslami şartlara göre bankacılık hizmeti yapan katılım bankaları üzerinden sıfır faiz oranları ile kredi kullanabiliyor.

Ziraat Bankası Kuveyt Türk katılım Bankası ve Albaraka Türk katılım Bankası üzerinden başlatılan Bu kampanyada 5000 TL ile 50 bin TL arasında 36 ay vadeli faizsiz ihtiyaç kredisi finansmanı kullanabilirsiniz.

Ziraat katılım Bankası

Ziraat katılım Bankası şubeleri üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar 36 ay vadeli kredi kullanmak istiyorlarsa en yakın banka şubesine giderek kimlik gelir belgesi ve bankanın size vermiş olduğu başvuru formu ile birlikte işlem yapabilir ve kredi kullanılabilir. Ziraat katılım Bankası şubeleri üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında banka sizlere Kredi notunuz da ve banka kredi sicilinize göre kredi onayı verecek daha sonra gelir durumunuza bakarak Kredi limiti belirleyecektir. Emekli olan sigortalı olarak çalışan ve devlet memuru olan vatandaşlar için bireysel olarak verilecek faizsiz krediler de ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı sunulmaktadır.

Kuveyt Türk katılım Bankası ve Albaraka Türk katılım Bankası üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ülkemizde hizmet veren özel katılım bankaları arasında en çok tercih edilen 2 banka olan Kuveyt Türk katılım Bankası ve Albaraka Türk katılım Bankası da yapmış olduğu tüm bankacılık işlemleri ile birlikte Kredi işlemlerinde faiz oranı uygulamaz. Bankaların vermiş oldukları bu kredilerde faiz yerine kar payı oranları sunulmaktadır. Kuveyt Türk katılım Bankası ve Albaraka Türk katılım Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler bankaların resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecekleri gibi ayrıca banka şubelerine gitmeden internet bankacılığını kullanarak da istedikleri zaman faizsiz ihtiyaç kredisi ve faizsiz kredi kartı kullanabiliyor. Ayrıca size en yakın banka şubesine giderek de işlem yapabilir ve nakit kredi kullanabilirsiniz.