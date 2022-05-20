Ziraat Bankası: Vatandaşlara Verilecek Olan Nakit Limit, 100.000 TL Oldu, Başvuru Yapacaklar Dikkat

Ziraat Bankası yapmış olduğu sabah duyurusunda, 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlara müjdeli haberi sundu. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya duyurusu ile birlikte vatandaşlara 24 ay vadeye kadar 100.000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlanmaktadır. Banka, özellikle bireysel müşterilerin alabileceği bu kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin emekli olması durumunda da emekli maaşını kendi bankasından almasını isteyecek.

Son zamanlarda yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte adından sıkça söz ettiren, Ziraat Bankası, 24 ay vadeli olarak vermiş olduğu bu kredilerde özellikle banka borcu olan vatandaşlar için borç transferi yapacak.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşların bu banka üzerinden kesintisiz olarak şık hızlı bir şekilde kredi kullanabilmeleri için en az son işyerinde 6 aydır sigorta birimlerini yatıyor olması ve çalışıyor olması gerekmektedir. Düzenli olarak geliri olan kişilerin kredi başvuruları onay alacaktır.

Ziraat Bankası üzerinden başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, bankanın resmi internet sitesine girerek buradaki başvuru formunu doldurabilirler veya en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte işlem yapabilirler.

Ziraat Bankası, hesabınız varsa, banka şubelerine giderken, herhangibir işlem yapmanıza ve belge götürmenize gerek yoktur. Kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası hesabı olan vatandaşlar, ayrıca bankanın internet bankacılığını kullanarak da ihtiyaç kredisi alabilmektedirler. 36 ay vadeye kadar kredi kullanmak istiyorsanız, en fazla 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmanız gerekiyor.

Ziraat Bankası, emekli olan kişilerin emekli maaşlarını kendi bankasına taşıması durumunda 750 TL'ye varan emekli promosyonu ile birlikte 5000 TL kredili mevduat hesabı ve yüksek limitli hem ihtiyaç hem de borç kapatma kredisi veriyor. Emekli maaşını Ziraat Bankasına taşıyan vatandaşlar, kredi onayı aldıkları zaman banka kredi puanı düşük olsa bile en düşük faiz oranlarından yararlanmaktadırlar. Kampanya detayları hakkında bilgileri öğrenmek istiyorsanız, banka şubelerine gidebilir veya resmi internet sitesi üzerinden güncel faiz oranları ile alacağınız kredinin aylık ödeme taksitlerini hesaplayabilirsiniz.