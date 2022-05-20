TC numarasını yazan vatandaşlara, SMS atanlara, 20.000 TL ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacak: Son dakika olarak geldi

20000 TL'ye kadar SMS atarak, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar için başlatılan son dakika kampanyasında nakit ihtiyacı olan kişilere hızlı birşekilde işlem yapılmaktadır.Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 5 dakika içerisinde kredi sonucu imkanı sunacak olan bu bankalar üzerinden TC kimlik numaranızı yazarak veya cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, 20000 TL ödeme alabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlere hızlı bir şekilde kredi imkanı sunacak olan Denizbank ve Akbank, yapmış olduğu bu kampanyada cep telefonunuz üzerinden SMS atarak sizlere hızlı bir şekilde kredi imkanı sunmaktadır. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda işlemlerin hızlı birşekilde yapabilecek ve nakit ihtiyaçları için SMS attıktan sonra en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte kredilerini kullanabileceklerdir.

Akbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler banka şubelerine gitmeden işlem yapmak istiyorsa, Akbank Direkt uygulamasını kullanabiliyor. Akbank, hesabınız varsa hemen internet bankacılığı şifresi olarak Akbank Direkt uygulamasına giriş yapabilir ve buradan kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Mobil uygulama üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvuru sonrasında banka sizlere hızlı bir şekilde sonuç verecek ve onaylanan tutar, hemen hesabınıza yatırmanıza olanak sağlayacaktır.

5 dakika içerisinde başvurunuzu yapabileceğiniz bir diğer kredi kampanyası ise Akbank'ın SMS Kredi kampanyası olmaktadır. Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu için kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz yeterlidir. 20000 TL'ye kadar alacağınız kredi onayında 36 ay vadeli olarak kredi ödeme tablosu oluşturma imkanı sizlere sunulmaktadır.

Denizbank üzerinden başvuru yapacak olan kişilerde, SMS atarak hızlı bir şekilde kredi imkanından faydalanabiliyor. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi almak istiyorsanız, en yakın banka şubesine giderek de işlem yapabilirsiniz. Sms ile başvuru yapacak olan kişiler kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını yazarak bu mesaji 32 80 numarasına göndermesiyle birlikte, DenizBank Cebimde kredi başvurusunda bulunmuş olacaktır. Yapılacak olan başvurularda banka kredi puanına göre, TC kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapılarak sizlere ne kadar kredi onayı verdiği gösterilmektedir.