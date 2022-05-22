Ziraat Bankası, Vakıfbank ve PTT Üzerinden Ödemenizi Alabilirsiniz: Milyonlarca Emekliye Müjde

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve PTT yaptığı son emekli kampanyasında müjdeli haber olarak yeni kampanya duyurusu yaptı. Gelen son dakika haberinde göre Ziraat Bankası, Vakıfbank ve PTT üzerinden emekli maaşı alan kişilere ödemeler verilecek. PTT üzerinden özellikle emekli maaşı alan kişiler, uygun faizlerle kredi alabileceklerdir. PTT yaptığı bu açıklama sonrasında SGK emeklisi olan kişilere kredi notu düşük olsa da onay vermektedir.

Emekli olan kişiler, acil ihtiyaçları olması durumunda Ziraat Bankası, Vakıfbank ve PTT üzerinden nakit alabilecek. Ziraat Bankası 100.000 TL, Vakıfbank 150.000 TL ve PTT 80000 TL emekli kredisi imkanı sağlamaktadır. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve PTT emekli kredisi olarak da başlatılan bu kampanyada tek şart bankalardan maaş almak. Hangi bankadan kredi başvurusu yapacaksanız, o bankadan kredinizi kullanabileceksiniz.

PTT Kredisi SMS ile Verilecek!

Avantajlı kredi faiz oranları ile işlem yapacak olan kişiler, PTT üzerinden SMS kredisi alabileceklerdir. Başvurunuzu cep telefonunuz üzerinden yaparak ne kadar onay aldığınızı PTT şubelerine gitmeden de öğreneceksiniz. PTT yaptığı bu açıklamada başvurularını yapacak olan kişiler için anında işlem yapacağını açıkladı: SMS ile başvuru için, PTT yaz boşluk bırak TC KİMLİK numaranızı yazın 3050 numrasına gönderin!

Ziraat Bankası, Vakıfbank Anında Onaylayacak! Maaş Taşımak Yetecek

2 Kamu bankası olan Ziraat Bankası ve Vakıfbank emekli maaşını kendi bankasına taşıyan kişilere hemen ödeme vereceğini açıkladı! Bankaya maaş taşıması sonrasında anında onay alabileceksiniz ve nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu parayı hemen hesabınıza yatırabileceksiniz.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve PTT üzerinden emekli kredisi kullanacak olan kişilerin en maksimum yaş, 74 olması gerekmektedir. Bu şekilde başvurunuzu yapabilecek ve emekli maaş hesabınız üzerinden nakit alabileceksiniz. Güncel faiz oranları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve PTT resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.