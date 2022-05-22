Son Dakika: Annelere, Babalara Müjde! 60.000 TL Ödeme Veriliyor

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yeni yapmış olduğu kampanyada 60.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi için duyuru yaptı. Özellikle çocuğu okula giden annelere ve babalara verilecek olan bu kredilerde, çocuğu okula giden anne ve babaların çalışıyor olması durumunda ortak bir şekilde 60000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Annelere babalara verilecek olan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında özellikle banka kredi puanına bakılarak ve sigorta durumuna bakılarak imkan sağlanmaktadır. Çocuğu okula giden anne ve babaların emekli olmaları durumunda ise 60000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kullandırılacak olan bu kredilerde kredi notuna bakmadan onay verilmekte ve bankaya maaş taşıması durumunda, ayrıca emekli promosyon imkanlarından da faydalandır olmaktadır.

Başvurular nasıl yapılacak?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, 60000 TL'ye kadar 24 ay vadeli olarak kredi imkanından faydalanabiliyor. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler banka şubelerine giderek kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte işlem yapabilir veya bu bankanın internet sitesini kullanarak internet bankacılığı üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir.

Kamu bankaları üzerinden internet bankacılığı aracılığıyla işlem yapacak olan vatandaşların banka hesapları üzerinden alacakları internet şifresiyle birlikte banka mobil uygulamasına giriş yapması gerekiyor. Banka hesabı olmayan vatandaşlar ise kredi kullanacak olan bankanın internet sitesine giriş yaparak buradan kredi imkanından faydalanmak için oluşturulan internet ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurması gerekiyor.

Emekliye Özel

Nakit kredi kullanacak olan vatandaşların emekli olması durumunda emekli maaşlarının Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden almasıyla birlikte hızlı bir şekilde kredi imkanından faydalanacağını söyleyebiliriz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yapmış oldukları bu kampanyada, emekli olan vatandaşlara 24 ay vadeli 60000 TL'ye kadar kredi imkanından faydalanmaları için emekli maaşını kendi bankasına taşımak istemektedir. Banka maaşını taşımak isteyen kişiler, diğer bankadaki olan tüm borçların da kapatmak istiyorlarsa bu kampanya ile birlikte işlem yapabiliyor. Size yakın banka şubesine giderek, işlemler hakkında bilgi alabilir, kredi kullanacağınız zaman hangi faiz oranlarıyla işlem yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Bankaların resmi internet siteleri üzerinden ise kredi kullanacağınız limitler ne kadar aylık ödeme yapacağınızı hesaplamanız mümkündür.