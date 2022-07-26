Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank Üzerinden Emekli Maaşı Alanlara Müjdeli Haber: 20.000 TL üzerinde nakit ödemesi var!

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için gelir belgesiz olarak 20000 TL'ye kadar nakit ödemesi yapılacağı açıklandı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için 36 ay vadeye kadar bu krediler verilmektedir. 20000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi kullanacak olan emeklinin maaşına bu banka üzerinden alması istenmektedir.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden aldıysanız başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kredi kullanabilecek, 36 ay vadeye kadar sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacaktır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyalarına katılmak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaş alarak vatandaşlara kredi imkanı sağlayacak olan bu bankalardan düşük faiz oranları ile birlikte gelir belgesiz, emekli kredisi limitini 20000 TL olarak duyurdu.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, bankanın internet bankacılığı uygulamasını kullanarak hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabilir ve 20000 TL'ye kadarlık kredi onay alabilirler.

Bu bankada hesaplarınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte, şubelere gitmeden hemen mobil uygulama üzerinden 20000 TL kredi başvurusu yapacak ve hafta sonu olsa bile bu krediyi hesabınıza yatırarak kullanımına başlayacaksınız.

Düşük faiz oranları ile verilecek olan 20000 TL ihtiyaç kredilerinde banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlara hemen işlem yaparak, kredi imkanı sağlamaktadır. En düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabileceğiniz bu kredi kampanyalarına katılacak olan vatandaşlar, bu 36 ay vadeye kadar ödeme tabloları hazırlarken, ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme yapma imkanı sunulmaktadır.