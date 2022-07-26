Acil kredi dönemi 3 bankadan duyuru yapılarak başladı! ATM’den çekeceksiniz, 30.000 TL ödeme

Acil kredi dönemi için 3 banka üzerinden duyuru yapıldı ve bankaların bankamatikleri üzerinden 30000 TL'ye kadar ödeme verileceği duyuruldu. Nakit ihtiyacı olması durumunda bankalar üzerinden 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda hızlı bir şekilde işlemlerini yaparak, bankadan kredi kullanabilecek.

En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan vatandaşlar, 30000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa, ayrıca bankaların SMS kredi servisini kullanarak da oturdukları yerden ne kadar kredi onayı aldıklarını görebilmektedirler.

Banka şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucu da hemen öğrenebilir ve onaylanan kredi tutarına, hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırabilir.

AKBANK ÜZERİNDEN BAŞVURU

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başvurularını yapacak olan kişilere hızlı bir şekilde işlem yaparak, SMS ile kredi onayı veriyor. Sms ile Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubelerine gitmenize gerek kalmadan cep telefonunuz üzerinden SMS atabileceksiniz. Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda, Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Akbank ayrıca internet bankacılığı uygulaması kullanan vatandaşlara da Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi imkanı sunmaktadır.

DENİZBANK KREDİ BAŞVURUSU

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa, şubelere gitmeden hemen SMS atabilir ve ne kadar kredi onayı aldıklarını, hemen görebilirler. Cebimde kredi kampanyasına katılarak, işlem yapmak isteyen vatandaşlar kredim yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasına 32 80 numarasına gönderebiliyor

VAKIFBANK KREDİ BAŞVURUSU

Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden de başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, bu banka üzerinden gelir belgesiz olarak 30000 TL kredi kullanabilir ve kullanmış olduğunuz bu kredilerde 3 ay ertelemeli olarak da işlem yapabilirsiniz.