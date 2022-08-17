Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için 50.000 TL ödeme yapılacak

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda sizler için başlatılan yeni Kredi kampanyasında emekli maaşı hesabınız üzerinden başvuru yapacak olan kişilere 50.000 TL ödeme verilecek. Emekli maaş hesabınız eğer bu kamu bankaları üzerinden alınıyorsa başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlem yapabilecek nakit kredi kullanabilecek ve 36 ay vadeye kadar işlemlerinizi gerçekleştirerek başvuruda bulunabileceksiniz.

Emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alan vatandaşlara sürekli olarak güncel kredi kampanyaları yapan bu üç banka üzerinden sizler de maaş almanız durumunda şubelere gitmeden yaşınızın 75 yaşına kadar olması durumunda ihtiyaç kredisi başvurunuzu yapabilecek kullanmış olduğunuz bu krediler ile birlikte hesaplarınızı aynı gün içinde ödemeler alabileceksiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar en yakın banka şubelerine giderek kimlikleri ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Kimliğiniz ile birlikte yapmış olduğunuz başvuru sonrasında onay alan vatandaşlara 36 ay vadeye kadar işlem yaparak Kredi imkanı sağlayacak olan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekli maaşını kendi bankasından alması durumunda vatandaşlara Kredi imkanı sağlayacağını açıkladı.

Emekli maaşı başka banka üzerinden olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa başvurularını yapmadan önce emekli maaşlarını bu bankalardan birisine taşınması istenmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak olan vatandaşlar 3 ay ertelemeli olarak Kredi imkânından faydalanmanıza olanak sağlayacak ve 1.91 faiz oranlarından yararlanarak emekli kredisi kullanabileceksiniz.