Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank Hesabınıza 20.000 TL Ödeme Yatacak!

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank 20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere vereceği bireysel kredilerde düşük faiz oranları ile işlem yapacağını açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank müşterisi olan vatandaşlar, 20000 TL'ye kadar kullanacakları bu kredilerde 3 ay ertelemeli olarak kredi alabilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, sizlere 20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanından sağlayacak ve sizler bu düşük faiz oranlı kredileri, isterseniz banka şubelerine gitmeden internet bankacılığını kullanarak kendi hesaplarınıza yatıracaksınız. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 20000 TL'ye kadar kullanacakları bu kredilerde 3 ay ertelemeli olarak da işlem yapmaktadır.

KREDİ BAŞVURUSU

Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka şubelerine giderek kimliğinizle birlikte işlem yapabilir veya bankanın internet sitesine girerek kredi başvuru formu doldurabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank'ın internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapılacak olan bu kredi kampanyalarında, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeli olarak işlem yapılmaktadır.

En yakın banka şubesi üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kimliğinizle birlikte banka şubesine giderek hesabınızın olması durumunda gelir belgesiz olarak kredi kullanabilirsiniz. Daha önce bu bankalar üzerinden kredi veya kredi kartı kullanmamış olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, kimlik ve gelir belgesiyle birlikte banka şubesine giderek kredi başvuru formunu doldurup, işlem yapabilir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın bireysel müşteri temsilcisi üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonrasında sizleri değerlendirme yapılarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda ilk işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyasından faydalanmak isteyen kişilere 36 ay vadeli olarak 20000 TL'ye kadar kredi ödemesi yapılırken, ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı sunuluyor.