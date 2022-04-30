Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank 18 Yaş Üzerinde Olanlara 100.000 TL Ödeme Yapıyor

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 18 yaş üzerinde olan vatandaşlar için başlatılan 100000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyası bir ay daha uzatıldı. Düşük faiz oranları ile verilecek olan bu kredi kampanyasına katılacak olan kişilerin banka kredi puanı 1100 üzerinde olması durumunda ihtiyaç kredisi alabileceklerdir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu kampanya duyurusu ile birlikte vatandaşlara bu kredi kampanyasına hemen sunuyor. 50000 TL kadar verilecek olan kredilerde banka 36 ay vadeye kadar işlem yaparken, bu limit üzerindeki tüm kredilerde sadece 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturma imkanı sunmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından yapılan 100000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasında başvuru yapacak olan kişiler, diğer bankadaki olan borçlarını kapatmak istiyorlarsa, borç transferi olarak işlem yapabilir ve üstüne kalan parayı da ihtiyaç kredisi olarak kullanabilir. Bireysel müşteri olan kişiler ile birlikte bireysel emekli müşterilerin başvurularına gerçekleştireceği bu kampanyalarda düşük faiz oranları ile işlem yapılmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank tarafından 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılan bu kampanya, kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olması, sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda uzun süredir aynı işyerinde çalışıyor olması gerekmektedir. Emekli olan vatandaşlar ise emekli maaşlarını bu bankalar üzerinden alıyorsa, başvurularını hemen gerçekleştirebiliyor.

Belirtilen kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar, bu bankalar üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsa, en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte yüksek limitli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu bu kampanyada kredi kullanacak olan kişilerin banka şartlarına uygun olması durumunda düşük faiz oranları ile işlem yapacağını açıkladı. En yakın banka şubesi üzerinden başvurunuzu gerçekleştireceğiniz bu kredi kampanyaları, ayrıca internet sitesi üzerinden ve mobil uygulama üzerinden de sizlere düşük limitlerde sunmaktadır. Kampanyaların detaylarını öğrenmek istiyorsanız, bankaların resmi internet sitelerine girebilir veya biliyorsanız, müşteri hizmetleri numarasını arayarak kampanya için bilgi alabilir ve buradan da başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.