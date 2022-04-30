Para Duyurusu: Bankamatik Kartı Olan Kişilere 15.000 TL Ödeme Verilecek mi? Açıklama Yapıldı!

Nakit para ihtiyacımız olduğu zaman başvuru yapacağımız bankalar üzerinden yeni güncellenen kampanyalar, gündem olmaya devam ediyor. 15 bin TL'ye kadar acil ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalar, bankamatik kartı olan kişilerin hesaplarına, haftasonu olsa bile, ödem olarak yatıyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirecek olan kişiler, bankaların kredi kampanyalarını takip ederek, düşük faiz oranları ile birlikte hızlı bir şekilde işlem yapacak,ve kredi kullanacaklar. QNB Finansbank, Akbank ve Denizbank'ın başlatmış olduğu bu kampanyada, bu bankalar üzerinden, bankamatik kartı olan ve mobil uygulamayı kullanan vatandaşlar, 15000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredileri ve mobil uygulamalar üzerinden istedikleri zaman alabiliyorlar.

QNB Finansbank

QNB Finansbank üzerinden nakit kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler oturdukları yerden cep telefonları üzerinden SMS ile kredi başvurularını gerçekleştirerek SMS ile ihtiyaç kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler TC kimlik numarasını 5030 numarasına mesaj atabilirler. 5030 numarasına mesaj atan kişiler 10 dakika olmadan mesaj attıkları cep telefonlarından sonucu öğreneceklerdir. QNB Mobil uygulaması üzerinden bankanın müşteri hizmetleri numarası üzerinden ve size en yakın Finansbank şubesinden istediğiniz zaman başvurunuzu gerçekleştirerek, 15 bin TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacaksınız.

Akbank

Akbank üzerinden müşteri olan vatandaşlar, bankamatik kartı hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresiyle birlikte Akbank'ın direkt uygulamasına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurularını gerçekleştirebilir. 15000 TL kredi onayı almaları durumunda hesabına bu parayı hemen gönderebilir. Ayrıca banka, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da sizlere ne kadar kredi onayı aldığınızı gösteren bir sistem yapmaktadır. SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu için kredi yazın boşluk bırakarak kimlik numaranızı 44 25 numarasına gönderin.

Denizbank

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 15 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvuru mobil uygulama üzerinden cep telefonları üzerinden ve banka şubeleri üzerinden yapabiliyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermeleri durumunda, Denizbank'ın cebimde kredi kampanyasına katılacak ve ne kadar kredi onayı aldıklarını, hemen görecekler.