Ziraat Bankası, Vakıfbank, PTT ve İş Bankası Duyurusu Önemli: Bugünden Sonra 10 gün süreniz kaldı!

Ziraat Bankası, Vakıfbank, PTT ve İş Bankası yapmış oldukları yeni kampanya duyurusunda, 10 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler için devlet destekli olarak düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi vereceğini açıkladı. Kamu bankaları ve kamu destekli bankalar tarafından başlatılan kampanyalarda 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 100000 TL'ye kadar ise 24 ay vadeli kredi kullanarak başvurularınızı gerçekleştirmenize olanak sağlanacaktır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı bu bankalar üzerinden yapmanız ile birlikte sizlere 5 dakika içerisinde kredi işlemleri verilerek hızlı bir şekilde kredi imkanından faydalanmanıza olanak sağlanacaktır.

Ziraat Bankası, Vakıfbank

Kamu bankası olan Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden her acil ihtiyacı olan vatandaşların tercih etmiş oldukları ilk bankalar olarak göze çarpmaktadır. Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan vatandaşlar için başlatılacak olan bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sağlanmaktadır. Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi alarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların başlattıkları bu kampanyalarda, banka kredi başvurularını 10 gün içerisinde yapacak olan kişilere hem düşük faiz oranları ile birlikte krediler, hem banka şubelerinden hem de internet üzerinden verilmektedir. Ziraat Bankası üzerinden ve Vakıfbank üzerinden kredi alacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda ise emekli maaş hesaplarının bu bankalar üzerinden alınması isteniyor.

PTT ve İş Bankası

Ptt ve İş Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, bankaların şubelerine giderek kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte başvurularını gerçekleştirebilecekleri gibi, PTT üzerinden verilen ihtiyaç kredilerinde, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da başvuru yapabilirsiniz. Ptt üzerinden düşük kredi puanı olan vatandaşlarında onay alabilecekleri bu kredi kampanyalarında, cep telefonunuz üzerinden PTT yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı 30 50 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. iş bankası iş cep uygulaması üzerinden yapılacak olan başvurularda ise 50000 TL'ye kadar sizlere 10 gün içerisinde düşük faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sağlanarak rahat bir nefes almanız için ihtiyaç kredisi imkanı sunulacaktır.