Son Dakika: ATM kartı kullananlar müjde! Akbank, QNB, Denizbank ve Yapı Kredi Sizlere 40.000 TL Ödeme Veriyor

Bankalar üzerinden ATM kartı kullanan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada, Akbank Denizbank QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli kredi verileceği açıklandı. Bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen ve ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda 40000 TL kredi ödemesi alacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilerek, aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırılmaktadır. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, 4 banka üzerinden, bankamatik kartı üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresiyle birlikte aynı dakika içerisinde hesaplarına ödemeler getirebilir ve onaylanan kredileri aynı gün içinde kullanabilirler.

Akbank üzerinden başvuru

Cep telefonunuz üzerinden, Akbank aracılığıyla başvuru yapmak istiyorsanız, Akbank Direkt uygulaması sizler için hızlı bir şekilde kredi işlemleri yapmaktadır. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan ihtiyaç kredisi başvurusunda, şartlara uygun olarak işlemleriniz Online internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapılır.

QNB Finansbank kredi başvurusu

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler TC kimlik numaralarına 50 30 numarasına mesaj olarak göndermesi durumunda banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atmanız durumunda onay alacak olan vatandaşlar, en yakın banka şubelerine giderek de kredi imkanından faydalanabilmektedirler.

Denizbank kredi başvurusu

Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi işlemleri sağlanıyor. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek, kredi almak isteyen kişilere SMS ile hemen işlem yapılarak kredi imkanı sağlanıyor. Cebimde kredi kampanyasına başvuru yapmak için kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaramızı yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Yap Kredi Bankası Üzerinden kredi başvurusu

Sms ile Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi kullanacak olan vatandaşlara 90 gün ertelemeli yeni bir kredi kampanyası hazırlandı. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, işlem yapacak olan vatandaşlar, 3 ay ertelemeyle bu kredileri kullanmak istiyorlarsa, bireysel tc kimlik, aylık geliri yazarak ve aralarda boşluk bırakarak, 44 11 numarasına göndermesi yeterli.