Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve PTT Sadece Emekliyi Düşünüyor! Emekli Olan Kişilere Yüksek Limitli Nakit Onayı Veriyor.Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden emekli olan vatandaşlara artık yüksek limitli ihtiyaç kredisi imkanı sunulmaktadır. Emekli olan kişiler için kampanyayı başlatan bu dört banka üzerinden sizlerde emekli maaş almanız durumunda hemen işlemlerinizi gerçekleştirerek hem yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanabilir hemde diğer bankadaki olan dağınık borçlarınızı kapatarak, tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlayabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden emekli maaş almanız durumunda banka kredi notunuz düşük olsa bile sizlere belirtilen kredi limitleri hemen hesaplarınıza yatırılacaktır.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, bu bankadan gelir belgesiz 100.000 TL'ye kadar geliri, belgeli olarak da 250.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kullanabiliyor. Yüksek limitli olarak kredi kullanmak istiyorsanız, banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek, bu banka üzerinden ne kadar kredi onay alacağınızı görebilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden nakit kullanacak olan emeklilerin emekli maaşı, bu bankada değil ise maaş, taşıma işlemleri sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacağını söyleyebiliriz.

Halkbank

Düşük faiz oranları ile emekli kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, Halkbank üzerinden hemen kredi işlemleri için başvuruda bulunabiliyor. Emekli olan vatandaşlar, emekli maaşını Halkbank üzerinden alıyorsa, başvurularını banka şubelerinden kimlikleriyle birlikte yapabilecek ve 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli gelir belgesiz kredi kullanabilecek. Halkbank ayrıca, daha önce bu bankadan kredi kullanan ve kendi bankasından maaş alan emeklilere, bankanın mobil uygulaması üzerinden kredi imkanı tanımaktadır.

Vakıfbank

Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, Vakıfbank şubelerine gitmeden hızlı bir şekilde banka üzerinden kredi kullanabilecek. Vakıfbank düşük faiz oranları ile birlikte vatandaşlara internet bankacılığını kullanarak, 100.000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlamaktadır. Ayrıca size yakın olan Vakıfbank şubesine giderek bu bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

PTT

Emekli maaşını PTT üzerinden alan vatandaşlar ise PTT, emekli kredisi olarak 80000 TL'ye kadar PTT'nin anlaşmış olduğu Aktif Bank üzerinden başvuru gerçekleştirebilir. Cep telefonunuz üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, PTT, yazın boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına gönderin. gönderilen mesaj sonrasında banka hemen sizlere ne kadar kredi onayı verdiği hakkında bilgileri sunacak onaylanan krediyi en yakın PTT şubesine giderek kullanabileceksiniz.