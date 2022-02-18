Bankalara 5000 TL ve Üzerinde Borcu Olan Kişilerin İlgilendiren Haber! Son Dakika. Bankalar üzerinden 5000 TL ve üzerinde borcu olan vatandaşlar için yeni bir transfer kredisi haberi geldi. 5000 TL ve üzerinde bankalara borcu olan vatandaşlar, bu borçlarını ödemekte zorlanıyorsak kamu bankaları ve özel bankaların yapmış olduğu transfer kredilerine başvurularını gerçekleştirerek, yüksek limitte borç kapatma kredisi kullanabilecek. Bankaların resmi internet siteleri üzerinden yapılan kampanya duyurusu sonrasında nakit kredi ve ihtiyaç kredisi gibi borç kapatma kredilerinde de belirtilen kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar, kredi onayı alabilecekler. Özellikle kamu bankalarının başlatmış olduğu bu kredi kampanyasına hem kamu desteklerinde özel bankalarında devam ettiği hakkında bilgileri sizlere haberimizde sunacağız.

Ziraat Bankası

Ülkemizin kamu bankası olan Ziraat, bankası yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte vatandaşlar, hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkani sunmaktadır. Borç kapatma kredisi olacağınız zaman banka sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucunu verecek, onaylanan tutar kadar kredinizin ne kadar olduğunu hemen öğreneceksiniz. Ziraat Bankası borç kapatma kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenmek istiyorsa, banka şubelerine giderek, kimlikleri ve gelir, belgeleriyle birlikte ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi başvurusunda bulunabilir.Ziraat bankası üzerinden borç kapatma kredisi kullanacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda emekli maaşlarını bu banka üzerinden alması şartıyla yüksek limitli kredi kullanabiliyor. 50 Bin TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde banka 36 ay vadeyle işlem yaparken, 50000 TL üzerindeki tüm kredilerde 24 ay vadesi ile ödeme tablosu oluşturabileceksiniz.

Vakıfbank

Bir diğer kamu bankası olan Vakıfbank da yapmış olduğu kredi kampanyası ile birlikte vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonuçlarını öğrenecekleri ihtiyaç kredisi borç kapatma kredisi kampanyasını, başlattı. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusunda olduğu gibi borç transferi kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlarında banka kredi notuna ve diğer bankadaki olan tüm borçlarına bakarak işlem yapacak ve vatandaşlara 200000 TL'ye kadar borç transferi kredisi verecektir. 36 ay vadeli kredi almak istiyorsanız, 50.000 TL'ye kadar kredi kullanmanız gerekmektedir. Diğer tüm kredilerde banka 24 ay vadeye kadar işlem yapmaktadır. Başvuru yapmak istiyorsanız, en yakın Vakıfbank şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte bu bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılabilir ve tüm banka borçlarınızı kapatabilirsiniz.