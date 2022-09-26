Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT Hesabı Olanlar Dikkat! 10 Gün Süreniz Kaldı ve Başvuru Yapmayı Unutmayın...

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinde hesabı olan vatandaşlar için başlatılan yeni nakit kredi kampanyasında şartlara uygun olan vatandaşlar için hemen aynı gün içinde destek ödemeleri verileceği açıklandı. 10 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirecek olan hesap sahipleri başvurularını internet üzerinden de yaparak, düşük faiz oranları ile birlikte kendilerine özel olarak verilecek kredi kampanyalarına katılabilmektediler. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden başvuru yaparak, bireysel ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ödeme tabloları ile birlikte uzun vadelerde kredi kullanmış olacaklardır.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden başvuru yaparak, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilerek hemen aynı gün içinde işlem yapılacağı da açıklandı. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kamu bankaları olmasından dolayı ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara aynı gün içinde kredi ödemeleri vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için 90 gün ertelemeli olarak verecekleri bu kredilerde şartları uygun olarakta 5 dakika içerisinde sonuç vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini yapmak isteyen tüm vatandaşlara bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak için ayrıca internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kredi imkanı sağlamaktadır.

PTT

Ptt üzerinden başvuru yaparak, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar ise ihtiyaç kredisi başvurusu için SMS ile işlem yaparak, 10 gün içerisinde nekadar kredi onayı aldıklarını, hemen görebilmektedirler. Cep telefonunuz üzerinden PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndermeniz durumunda PTT ile birlikte aktif Bank arasında başlatılacak olan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, 50000 TL, değerlendirmeye girebilirsiniz.