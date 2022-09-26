Akbank Denizbank ve 2 Kamu Bankası Açıklıyor! Bankalardan Kredi Alamayanlara 30.000 TL Ödeme Diyor!

Akbank Denizbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden yapılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında daha önce bankalar üzerinden kredi başvurusu yaparak onay alamayan tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde kredi sonucu verileceği yeni bir kredi paketi hazırlandığı açıklandı. Akbank Denizbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanarak, şartlara uygun olan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara aynı gün içinde destek ödemeleri verileceği duyuruldu. Akbank denizbank ve Ziraat Bankası Vakıfbank gibi kamu bankaları üzerinden de işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşların bireysel müşteri olmaları durumunda 30000 TL kadar hemen aynı gün içinde kredi ödemesi alabileceği açıklandı.

Başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen kişilerin banka kredi puanı uygun olarak 30000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi onayı alabilecekleri bu kampanyalar aracılığı ile birlikte işlemlerini gerçekleştirebileceğini söylemek istiyoruz. Akbank denizbank, başvuru yapacak olan kişilere cep telefonları üzerinden SMS ile işlem yaparken, Ziraat Bankası ve Vakıfbank kredi kullanacak olan vatandaşların internet bankacılığını kullanmaları durumunda hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisini hesaplarına yatıracağını açıkladı.

BAŞVURU

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak hemen kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Kredi yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndererek, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, cebimde kredi kampanyalarına katılarak, işlemlerini hızlı birşekilde yapabilecek ve onaylanan bu kredileri hemen aynı gün içinde kullanabileceklerdir.

Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak, 32 80 numarasına mesaj olarak gönderin.

Ziraat Bankası Vakıfbank üzerinden kredi başvurularında bulunacak olan vatandaşların banka hesapları olmaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri kredi kampanyalarına katılabilmeleri için banka şubelerine gitmeden internet üzerinden işlem yapabileceği söylendi. Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden bireysel ihtiyaç kredisi başvurunuzu internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapmanız durumunda banka sizlere 5 dakika içerisinde sonuç vererek, hemen aynı gün içinde kredi ödemesi yapacağını açıkladı.