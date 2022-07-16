Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank ve PTT emekli kampanyasını duyurdu...

Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank ve PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar nakit imkanından faydalanmak için yeni Kredi kampanyasına başvuru yaparak yüksek limitli krediler kullanabiliyor. Ziraat Bankası başta olmak üzere Halkbank Vakıfbank ve PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar istedikleri zaman acil ihtiyacı olması durumunda kredi alabilmektedirler. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank kamu Bankası olmasından dolayı vatandaşları düşük faiz oranları ile birlikte Kredi imkanı sunmaktadır.

Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız ve ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerinizi internet üzerinden de İstediğiniz zaman yapabiliyorsunuz.

Emekli olan ve paraya ihtiyacı olan vatandaşların her zaman yanında olan bu kamu bankaları yapmış olduğu Bu kampanyada 50.000 TL'ye kadar vermiş olduğu ihtiyaç kredilerinde 36 ay vadeli olarak işlem yaparken bu limit üzerindeki kredilerde 24 ay vadeli Kredi kullanmanıza olanak sağlamaktadır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte işlem yapabilir veya bankaların resmi internet sitelerine giriş yaparak buradan Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

PTT üzerinden emekli kredisi kullanmak istiyorsanız emekli maaşınızı PTT üzerinden almanız gerekmektedir. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar Kredi şartlarına uygun olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirerek bu banka üzerinden isterlerse sms ile de sonuç alabilir. Sms ile PTT emekli kredisi kampanyasına katılmak için PTT yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı 30 50 numarasına gönderin. Yapılan kredi başvurusu sonrasında sizlere sonuç verilecek ve onaylanan tutar kadar kredi aynı gün içinde kendi hesabınıza yatarak kullanacaksınız. Ayrıca size en yakın PTT şubesine giderek emekli maaşınızı PTT'den aldığınızı ve bu bankadan kredi kullanmak istediğinizi söylerseniz sizlere Yardımcı olacaklardır.