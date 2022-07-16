TC son rakamı: 02468 olanların hesaplarına 45.000 TL Net "Ödeme" Yapılacak

T.c kimlik numaranız üzerinden ödeme alacak olan vatandaşlar için yapılan yeni Kredi kampanyasında başvurularını gerçekleştirerek Yapı Kredi Bankası üzerinden işlemlerini yapacak olan vatandaşlar için kredi imkanı sunuluyor. Kredi imkânından faydalanmak isteyen vatandaşlar banka kredi şartlarına uygun olması durumunda Bu bankanın yapmış olduğu sms ile ve internet üzerinden vermiş olduğu kredi başvurusunda bulunarak 36 ay vadeli acil tüketici kredisi kullanabiliyor. Özellikle Yapı Kredi Bankası müşterisi olan vatandaşların internet bankacılığını kullanarak da bu bankalar üzerinden kredi alabileceğini söyleyebiliriz. Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin banka kredi puanına bakılacak ve t.c kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulama Sonrasında ne kadar kredi onayı verdiği görülecektir.

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu

Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurular Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak yapabileceksiniz. SMS ile kredi başvurusu için bireysel yazıp boşluk bırakıp kimlik numaranızı ve aylık gelirinizi de yazdıktan sonra bu mesajı 44 11 numarasına göndermeniz gerekiyor.

Gönderilen mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucunu verecek ve onaylanan kredi tutarı hakkında bilgileri sms ile sizlere söyleyecektir. Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS atarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan ve kredi onayı alan vatandaşlara banka 5 dakika içerisinde hesaplarını ödeme yapabilmesi için Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması kullanılması gerekiyor. 45.000'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar 36 ay vadeli olarak alacakları bu kredilerde 90 gün ve 45 gün ertelemeli olarak kredi seçeneklerinden faydalanabiliyor.