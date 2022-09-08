Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alanlara 250.000 TL borç kapatma ve ihtiyaç kredisi verilecek!

Ziraat Bankası kamu Bankası olmasından dolayı emekli olan vatandaşların ilk tercih etmiş olduğu bankaların başında geliyor. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında özellikle emekli maaşını kendi bankasından alan emeklilere 250.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi ve ihtiyaç kredisi hazırlığına başladı.

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ başvurusunda bulunacak olan emeklilerin maaşları bu bankalar üzerinde olması durumunda ihtiyaç kredisi ve emekli kredisini aynı anda alarak diğer bankadaki olan tüm Banka borçlarını da kapatabilir. Nakit desteği ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada Ziraat Bankası 250.000'ye kadar vermiş olduğu bu kredilerde şartlara uygun olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç vererek aynı gün içinde kredi kullandırıyor.

Ziraat Bankası emekli maaşı alan vatandaşlar istedikleri limitlerde kredi kullanabilmeleri için öncelikli olarak maaş taşınmasını bu bankalara yapmaları istenmektedir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi 50.000 TL'ye kadar ödenmektedir.

Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte Kredi kullanacak olan vatandaşlara 90 gün ertelemeli olarak ödenecek bu kredilerde şartlar dahilinde aynı gün içinde hesaplarını ödemeler yatırılmaktadır. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların maaş taşıma işlemleri sonrasında yine aynı gün içinde kredilerini Genel müdürlük ve şube yetkisi onayında alabileceğini söylemek isteriz.

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için size yakın olan bir banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte işlem yapabilirsiniz.